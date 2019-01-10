美女才能走到最後！日本就活生陷「顏採用」地獄　長相=面試結果

▲許多網友分享自身經驗表示，在許多企業中其實還是有將長相納入評選標準的面試官。（圖／pakutaso，下同）



記者王佩翊／綜合外電報導

每年到了3月，日本大學生便會開始參加各企業舉辦的招募說明會，正式為「就職活動」揭開序幕。雖然積極提升自身能力才是在面試中脫穎而出的關鍵，但許多人也認為，女生如果長淂漂亮，便能大大提升面試合格的機率，而這樣的都市傳說更被戲稱為「女性的顏採用（看臉錄取）」，引發網友熱烈討論。

日媒《東洋經濟》找來就職情報研究所的主任研究員平野惠子分析，女性在找工作時，是否真的因為性別而產生某些優點與缺點。許多正在找工作的女大學生擔心業界真的有「顏採用」一事，對此，平野表示，「雖然不能說完全沒有這樣的事，但是業界所謂的顏採用，應該不是以外表的美醜評斷，而是因為『臉』是人與人接觸時，第一個看的地方，在應徵者自我介紹之前，臉就已經先向面試官介紹了你這個人。」

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

平野惠子認為，「比起所謂的美醜，臉所傳遞出的訊息，『髮型』、『化妝』以及『表情』佔了更大的影響。雖然不能單以表面就評斷一個人，但是最少在這些自己能夠花心力控制的範圍（髮型、化粧、表情等），必須盡量讓對方感受到你看重這場面試誠意。」

平野也建議即將進入「就活地獄」的大學生們，首先在化妝與髮型上，最好以「整齊乾淨」為重點，比起花枝招展的漂亮，乾淨整齊才能擄獲考官芳心。再來，由於面無表情可能會流露出緊張感，在面試過程中盡可能時時保持笑容，最重要的是嶄露「微笑」，而非「大笑」。

對此，許多網友則紛紛留言表示，「雖然很可惜，但老實說還是有這樣的事情，以前曾經聽人資說過，真的有顏採用這種事。有調查說，如果部門裡面有漂亮的人，其他男同事工作起來也會更有效率」、「還是有啦！我以前在人資部門工作的時候就有這種事了」、「我也是負責招攬新卒的人資。雖然非常可惜，但真的有這種事，尤其是在最終面試的時候，同樣的學歷、成績，能比的也只剩下臉了」等。