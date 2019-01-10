女教師聖誕節遭神秘男姦殺　27年後...靠犯人「妹妹DNA」破懸案

▲警方靠著DNA資料庫線索，終於逮捕到逃亡多年的嫌犯。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國賓夕法尼亞州一名男子27年前聖誕節殺害了一名小學女老師，多年來一直逍遙法外，如今終於靠著他同父異母的妹妹DNA，確定嫌疑人身分。男子落網後已於8日認罪，因為性侵和殺人罪被判終身監禁。

這起事件1992年發生在聖誕節前4天，身為DJ的羅伊(Raymond Charles Rowe)闖入25歲女老師米拉克(Christy Mirack)家中，在房內進行性侵，並用木板狠狠虐打，最後用毛衣勒死對方。據了解，當天羅伊闖進屋內時，米拉克正準備外出，要將聖誕節禮物分送給學生和同事，因為校長發現她沒有現身，電話也無人接聽，便到她家中查看。

多年來，米拉克的親友一直想要找到兇嫌，卻都沒有任何的線索，直到去年，羅伊同父異母的妹妹，她的DNA樣本在基因檔案庫GEDmatch中，意外與當局從受害人地毯中採集到的DNA獲得配對，最後才終於循線鎖定了化名為DJ Freez的羅伊。

警方發現羅伊所居住的地方，與受害人家距離6公里，並從他日常垃圾中曾使用過的水瓶和口香糖，獲得了他的DNA，確認與受害家中所採集到的DNA是同一人，依殺人和性侵重罪將他逮捕到案。

等了這麼多年，正義終於獲得伸張，米拉克的哥哥文斯(Vince Mirack)8日在庭上向兇手表示，「我只能希望你剩下的時間，都能像我們家人過去26年來所過的一樣痛苦」，感謝多虧了科技的進步，讓妹妹能夠沉冤得雪。