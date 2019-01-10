10大史上「金額最高」的名人離婚案　第一名台幣1754億！

▲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與記者安娜·托夫（Anna Torv）於1998年離婚，有傳言稱托夫獲得17億美元。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）宣布與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）離婚的消息震驚各界，協議內容尚未公開。貝佐斯目前的身價總額為1370億美元（約4.2兆元新台幣），麥肯齊離婚後可能成為世界上最有錢的女人之一。《商業內幕》整理出10個金額最高的名人離婚案。

10. 電視大亨包柏．強森（Bob Johnson）與希拉．克倫普．強森（Sheila Crump Johnson）於1969年結婚、2000年成為美國首位非裔億萬富豪。兩人於2002年離婚，希拉帶走了4億美元。

9. 影星梅爾．吉勃遜（Mel Gibson）與羅賓．摩爾（Robyn Moore）育有6兒1女，2006年離婚時，羅賓．摩爾拿到4.25億美元的贍養費。

8. 手機行業的先驅克雷格．麥卡（Craig McCaw）與報紙出版商溫迪．麥卡（Wendy McCaw）於1997年友好離婚，據估計雙方在納克斯泰爾（Nextel）公司的股票價值超過4.6億美元。

▼ 俄羅斯商人德米特里．雷波諾列夫（Dmitry Rybolovlev）。（圖／達志影像／美聯社）



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7. 俄羅斯商人德米特里．雷波諾列夫（Dmitry Rybolovlev）2014年與埃琳娜．雷波諾列夫（Elena Rybolovlev）離婚。埃琳娜指控男方「連續不忠」，最後獲得6.04億美元。

6. 沙烏地阿拉伯軍火商阿德南．哈索吉（Adnan Khashoggi）與英國女子索拉亞．戴利（Sandra Daly）於1974年離婚，離婚總金額為8.74億美元，相當於今日的20多億美元。《時代》雜誌報導，在這對夫婦最富有的時期，一共擁有17幢房子、3架飛機及3艘遊艇。

5. 美國石油大亨哈羅德．哈姆（Harold Hamm）和蘇．安．阿諾爾（Sue Ann Arnall）於2012年離婚，女方獲得了9.75億美元巨額支票。

▼ 拉斯維加斯賭場大亨史蒂夫．韋恩（Steve Wynn）和伊萊恩．韋恩（Elaine Wynn）第二次離婚的和解金額估計為10億美元。（圖／達志影像／美聯社）



4. 拉斯維加斯賭場大亨史蒂夫．韋恩（Steve Wynn）和伊萊恩．韋恩（Elaine Wynn）結過兩次婚，分別是1963年至1986年與1991年至2010年。他們的第二次離婚的和解金額估計為10億美元。

3. 英國一級方程式賽車（F1）執行長伯尼．埃克萊斯頓（Bernie Ecclestone）於2009年與克羅埃西亞模特兒斯拉維卡．拉迪奇（Slavica Radić）離婚，和解金估計為12億美元。

▼ 伯尼．埃克萊斯頓（Bernie Ecclestone）與斯拉維卡．拉迪奇（Slavica Radić）。（圖／達志影像／美聯社）



2. 媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與記者安娜·托夫（Anna Torv）結婚31年，育有3個孩子。兩人於1998年離婚，雖然協議細節沒有公開，但有傳言稱托夫獲得17億美元。離婚17天后，梅鐸就與鄧文迪結婚。

1. 法裔美國商人兼藝術品交易商亞歷克·威爾登斯坦（Alec Wildenstein）於1999年與妻子喬斯林·威爾登斯坦（Jocelyn Wildenstein）離婚。《時人》雜誌報導，喬斯林獲得的賠償總金額高達38億美元，相當於今天的57億美元（約新台幣1754億元）。