貝佐斯遭爆婚內出軌！　「愛上49歲已婚前福斯女主播」

▲《第六頁》爆料，貝佐斯一直暗中與前女主播蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）交往。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）9日宣布與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）已決定離婚，但會保持友誼。美國《紐約郵報》娛樂版《第六頁》（Page Six）稍早大爆料，54歲的貝佐斯一直暗中與49歲的福斯新聞前女主播蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）交往。她是好萊塢人才大亨派翠克．懷特塞爾（Patrick Whitesell）的太太，夫妻倆2005年結婚，近期才分居。

▼ 蘿拉．桑切斯多年來擔任福斯新聞的主播。（圖／達志影像／美聯社）

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一位消息人士向《好萊塢報導》透露，懷特塞爾夫婦經常到貝佐斯家作客，也曾與貝佐斯在眾星雲集的派對上合影。懷特塞爾擁有許多知名的客戶，包括麥特戴蒙、休傑克曼、班艾佛列克、萊恩雷諾斯等人。值得注意的是，亞馬遜原創美劇《傑克萊恩》（Jack Ryan）中的男星約翰卡拉辛斯基（John Krasinski ）也是懷特塞爾的客戶。

另一方面，桑切斯是不少電視觀眾熟悉的面孔，多年來擔任福斯《Good Day LA》的主播。她近期被貝佐斯聘請參與旗下太空探索公司藍色起源（Blue Origin）的計劃。

▼ 貝佐斯和麥肯齊離婚的消息震驚各界。（圖／路透）



貝佐斯和麥肯齊離婚的消息震驚各界，共同育有4名子女的他們在聲明中表示，「我們想告訴大家我們生活的進展，如同熟悉我們的親友所知悉的，在歷經長期探索雙方關係和嘗試分居後，我們決定離婚，並繼續以朋友身份分享生活。」兩人也說，若知道會在25年後離婚，仍願意重新經歷這一切。

據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），貝佐斯目前的身價總額達到1370億美元（約4.2兆元新台幣），離婚後，麥肯齊可能成為世界上最有錢的女人之一。