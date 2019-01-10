文在寅：金正恩訪中代表「川金二會將近」　無核化及經濟制裁成關鍵

▲ 文在寅舉辦新年施政方向記者會。（圖／路透社）

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南韓總統文在寅今（10）日上午在青瓦台舉行2019年施政方向記者會，談及國內經濟及朝鮮半島等多個議題。他被問及「如何回覆北韓領導人金正恩的親筆信」時表示，「我也已經誠摯的發出親筆信，雖無法公開詳細內容，但希望在新的一年，南北元首能夠更加頻繁會面，不論是在南北關係還是無核化方面，都能有更大的進展。」

金正恩去年12月30日致函文在寅，除傳達新年祝福，也希望雙方能持續為朝鮮半島的和平與繁榮攜手向前，一同解決無核化問題。文在寅稍早對此指出，照理來說，兩韓間來往的書信並不會公開，但這封信函很特別，「那是一封非常有誠意的信函，除了為無法在（2018）年內回訪尋求諒解，也表達對2019年能經常會面的期許。我認為有必要和所有國民分享這些內容。」

針對金正恩7至9日間出訪北京一事，文在寅指出，這代表金正恩與美國總統川普的第二次會晤即將到來。他提到，中國大陸過去在北韓無核化、建立和平體制等議題上都有相當重要的作用，現在也扮演積極推動的角色；金正恩此次出訪將對川金二會產生正面影響，也期待這場備受國際矚目的峰會在不久的將來舉行。

礙於無核化與解除經濟制裁先後順序，北韓與美國間的對話在6月新加坡峰會後陷入膠著。文在寅對此表示，解決經濟制裁取決於北韓無核化的速度，因此認為北韓有必要採取更加果敢的棄核措施，且這項問題將成為川金二會最關鍵的議題。