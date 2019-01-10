綠色葬禮正夯！華盛頓州推「人屍做堆肥」　網驚：蔬菜有奶奶味道…

▲華盛頓州打算推出重組法案，讓人類遺體變肥料。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

「奶奶在花園裡」這句話在未來很可能就不是字面上的意思了。美國華盛頓州（State of Washington）民主黨參議員佩德森（Jamie Pedersen）近期大力推動「重組法案」（recomposition bill），內容是讓至親過世以後不再只有火葬或土葬的選擇，而是可以成為「堆肥」，讓逝者家屬帶回家中植栽。

據Futurism網站報導，佩德森表示，這項法案允許對人類遺骸進行「重新組合」，利用化學作法將他分解成營養豐富的土壤，之後再用來栽種樹木、花卉或蔬菜，成為維持另個新生命的養分；「目前我們已經收到全國各地人們的支持信，他們對成為肥料或是選擇不同的殯葬方式感到非常興奮。」

遺體要成為肥料前必須經過層層手續，首先，必須被放置在一個密閉容器內72小時，容器溫度將保持在攝氏55度，用來消滅病原體；之後，未經防腐處理的人體遺骸將被放置在堆肥室中，與木屑或稻草等有機物一起分解，降解（Degradation）完成後就可交回給家屬，讓他們拿去做其他植物的堆肥。

▼佩德森（Jamie Pedersen）。（圖／達志影像／美聯社）

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這種回歸自然的方式不僅對環境的危害更小，花費也可比常規葬禮便宜2000美元（約新台幣6萬1000元）；目前，「重組」人類遺體在美國還沒合法，但瑞典已屬合法行為，倘若法案通過，最快將在2020年5月1日生效。

據悉，有越來越多的美國人正在考慮用更環保的方式處理自己或親人遺體，美國喪葬指導協會2017年的調查結果顯示，53.8%的受訪者有興趣了解「綠色葬禮」服務。

不過並不是每個人都適合成為「堆肥」，一些病原體（如引起炭疽的細菌）可能對轉化過程有抵抗力，因此存在某些健康問題的人無法選擇這種葬禮形式；近年來，也有不少美國公司已經開始提供類似的服務在「寵物遺體」上，幫助主人在心愛的寵物去世後，能夠留下深刻的回憶。