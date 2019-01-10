殺人逃犯遭盤查亮槍　女警求「拜託別開槍」！男警一槍擊斃他

▲ 從影片可以看到，女警當時抵住嫌犯的手槍後，整個人幾乎被拉進車裡。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

國際中心／綜合報導

美國一名女警在進行例行盤查時，遇上一名逃亡的通緝犯持槍威脅，反應靈敏的她趕緊握住手槍大喊，「拜託，別對我開槍」。另一名站在遠方的的男搭擋，見女警幾乎快被拉進車內時驚覺有異，趕緊衝過來一槍將他擊斃在駕駛座上，讓讓女警幸運撿回一命。

據英國《每日郵報》報導，36歲的馬特爾（Kenneth Edwin Martell）來自賓夕法尼亞州的斯普林伯勒（Springboro），他在2018年因犯下襲擊、多起恐怖威脅，以及重罪兇殺案，而遭到警方於7月23日時發布通緝令。當時女警於7月26日凌晨5點，在伊利諾州的萊克莫爾（Lakemoor）的道路進行例行盤查時，正好遇上逃亡中的馬特爾。

▼ 當時馬特爾假裝配合出示證件，突然持槍瞄準女警。（圖／翻攝Youtube／Daniel Kalemasi影片，下同。）

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當時女警要求馬特爾出示證件，但對方趁她沒注意時突然亮出手槍瞄準，嚇得女警趕緊抓住手槍喊「拜託，別對我開槍」，並伸手按住槍枝讓他無法動彈，同時大喊「如果你放下手槍」並「放手」，「我就會走人」。不過馬特爾仍拒絕放下手槍，並打算把手伸回車內，企圖拿放在副駕駛座的第2把槍。

另1名男警看到女警正在跟嫌犯拉扯，而且「正在被拉進車裡」，察覺狀況有異，立刻跑到嫌犯車子前幾英尺處，拔出腰間的警用手槍，一槍射在嫌犯臉上，當場將馬特爾擊斃於駕駛座上。

當地檢察官辦公室近日公布影片表示，由於2名員警當時採取自衛行動，合乎「適當合理的行動」，因此給予免責。

▼ 女警與嫌犯進行拉扯，男警見狀馬上跑到車前擊斃馬特爾。