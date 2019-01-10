澳洲總理2腳穿上「亮白左鞋」！　全家福照怪異P圖網友笑翻

▲澳洲總理莫里森的全家福照，因鞋子修得相當不自然而在網路瘋傳。（圖／翻攝自twitter用戶@Vic_Rollison）

國際中心／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）團隊近期在官方網站發出總理與妻兒的全家福照，殊不知被眼尖的網友發現，莫里森的鞋子怪怪的，不僅白的不自然，兩隻腳竟然都是「左腳鞋」。原來是莫里森團隊認為總里原本穿的鞋子太舊，自行修圖換成新鞋，結果照片在網路上瘋傳，更出現一連串標籤「#鞋子門（#shoegate）」的貼文以及幫總理修圖的搞笑圖片。

綜合外媒報導，莫里森總理於去年8月上任，近期與妻子女兒的全家福照在網路瘋傳，一身休閒服的總理倚靠著女兒，妻子則是抱著愛犬，全家坐在草地上合照。不過眼尖的網友一眼就看到不對勁，總理腳上那雙「超亮白鞋」，成功搶走了妻子及2名女兒的丰采。

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▲鞋子遭修圖的照片（上），未修圖原照（下）。（圖／路透社）

報導指出，原來是因為莫里森團隊認為總理原本穿的鞋太黑太舊，於是利用修圖為總理換上全新的白鞋，但看得出來修圖技巧粗糙，右腳的白鞋不僅沒有與腳踝銜接完整，甚至2隻腳都被P上「左鞋」。許多網友也藉此上傳一連串的搞笑修圖，包括將政府官員的腳全部P上左腳白鞋以及為總理P上小丑鞋等等。

報導指出，這起修圖事件單純是莫里森內閣自行做的決定，並未受到總理的要求，因此莫里森對此完全不知情。照片在網路上瘋傳後，莫里森也在推特上傳原本的運動鞋並自嘲表示，「給我的總理和內閣部門：我沒有要求鞋子要亮白，但如果你一定要修圖的話，請專注在我的頭髮（有不足的困擾），而不是鞋子」。而目前官方已將修圖照片刪除，並重新上傳原圖。

▼總理莫里森在推特回應鞋子修圖事件。（圖／路透社）

