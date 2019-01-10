男孩吃午餐找零驚見「二戰NG銅板」　72年過後…拍賣價上看6.2億

▲《財富》雜誌（Fortune）報導，這枚硬幣數量全世界僅有10至15枚。（圖／翻攝自海瑞得拍賣行官網，下同）

國際中心／綜合報導

1947年3月，美國麻州16歲少年盧特斯（Don Lutes Jr.）在學校餐廳買午餐，但在找回的零錢當中，發現一枚1943年份發行、刻有林肯頭像的銅製美分硬幣，堪稱最知名使用錯誤材料製成的硬幣。72年後的今天，這枚硬幣也將於10日在美國最大拍賣行海瑞得（Heritage Auction）落槌拍出，成交價上看200萬美元（約新台幣6.2億元）。

時間拉回二戰時期，鑄幣廠為了節省使用戰時所需要用的銅，全面使用鍍鋅鋼來製造硬幣。但自從硬幣發行之後，多年來的「銅幣」傳聞不斷，紛紛登上報紙、漫畫、雜誌等。

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盧特斯在聽到相關傳聞後，便向財政部求證，但卻收到「1943年沒有製造過銅幣」的回覆。但幸運的是，他最後決定珍藏這枚硬幣，直到2018年9月逝世。

如今，硬幣進入拍賣程序，根據當地1月9日上午的拍賣價，盧特斯的硬幣競標價為12萬美元，但依據2010年同類型硬幣拍賣成交價達170萬美元的情形來看，盧特斯的硬幣很有可能會刷新紀錄。