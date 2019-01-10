毒販也要環保！「古柯鹼裝瓶」取代塑膠袋　生態真相卻打臉

▲最環保的做法，其實是拒絕毒品。（圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

隨著越來越多人注重環保，現在連毒販也要求使用可重複利用的瓶子裝古柯鹼，取代過往常用的塑膠袋、保鮮膜等。一名英格蘭伯明罕（Birmingham）的毒販就向《都市報》揭露，「與我交易的人說，他們不再提供塑膠夾鏈袋或其他包裝。」

這位不具名的毒販告訴媒體，他開始拿到能夠多次使用的瓶子，裡面裝著古柯鹼，「對方說，如果我願意的話，我可以把它帶回去。他會採用補充的方式，這對地球更好。」起初，他以為這只是個玩笑，但對方態度相當認真，甚至估算過往用了哪些塑膠袋與紙。

困惑的男子繼續表示，「我告訴他，我其實並不對環境問題感到困擾，而且很肯定的是，古柯鹼也不是環保的。但他認為，許多新穎的顧客都很喜歡（環保的改變）。」另一名支持這個想法的毒販也說，以前大家總是會用塑膠袋或紙類分裝毒品，對於環境造成傷害。

然而，即使毒販改變包裝，仍不太可能平衡古柯鹼對生態的破壞。紐約大學2011年一項研究指出，在種植與生產古柯鹼的過程中，會導致哥倫比亞的森林面臨大肆砍伐。

生態學者莉莉安娜（Liliana M. Dávalos）表示，「你身邊有越多的古柯鹼，你可能也會失去更多的森林。」根據英格蘭與威爾斯的最新犯罪調查，2017年到2018年間估計有87萬人使用古柯鹼，創下10年來最高的數字。

反毒大本營網站指出，濫用古柯鹼會造成生理、心理上的依賴性，不管是長期或是短暫使用，突然停用會有憂鬱、焦慮、全身疲勞等狀況，使用過量最嚴重可能導致死亡。