日陪睡18人！19歲少女出國淪性奴　目睹同伴遭擊爛半個頭崩潰逃

▲莎拉異國求職，卻遭到綁架被迫賣淫。（示意圖／翻攝pixabay網站）

國際中心／綜合報導

一輩子的噩夢！英國女子莎拉（Sarah Forsyth）19歲時在報紙上看到一則托兒所招聘護士的工作，便前往荷蘭首都阿姆斯特丹應徵，沒想到這是一連串慘劇生活的開始。她與對方碰面後，先是護照被偷走，還遭到綁架淪為妓女，「每天都要跟超過18個男人發生性關係」。她不僅染上毒癮，還親眼看見同伴被擊斃，21歲時決定鼓起勇氣逃走並報警求救。

據《每日郵報》報導，目前已42歲的莎拉在19歲時為了應徵托兒所護士的工作，隻身飛往工作地點阿姆斯特丹。不料前來接機的人是惡名昭彰的皮條客雷斯（John Reece），不但搶走她的護照，隨後更被雷斯用槍抵著頭挾持到妓院上班。她回憶，「我剛下機到大廳的那一刻，便感到渾身不對勁，雷斯跟我說，假如我敢輕舉妄動，立刻會讓我死。」

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▲每天被迫「服務」超過18位男性。（圖／取自pixabay）

莎拉被帶到一間由狗看守的房子裡進行買賣，每天至少要服務18位以上的客人，才能夠領到微薄的薪水，痛苦不堪的日子持續，她甚至染上了毒癮，認為只有吸毒才能夠短暫逃離這樣的生活。

這裡的女孩每天都只靠吃一點巧克力果腹，莎拉還發現一名泰國籍的少女因沒有達到業績，被皮條客強拉走拍攝情色虐殺片「殺人電影」，「伴隨巨大槍響傳到我的耳裡，她的臉直接被炸開，我看著子彈瞬間轟掉她半個頭。」

她還提到，有一名妓女不小心與皮條客發生爭執，隨後頭便被砍斷；很多客人的嗜好是與女孩們玩俄羅斯輪盤，從她們恐懼的表情獲得快感，不過莎拉在玩俄羅斯輪盤時，反而經常絕望的祈禱趕快死，最好扣動板機時，左輪手槍的子彈會直接射穿腦袋，只有死才是從這個煉獄解脫的唯一方法。

▲一天只靠一把M&M巧克力維持生命。（圖／取自pixabay）

莎拉在21歲時終於鼓起勇氣與荷蘭警方接觸，在警察的協助下成功回到英國家鄉，並與母親重逢；她向法庭提供了相關證據，其中5名嫌犯認罪且受到法律制裁。雖然已過了十幾年，午夜夢迴莎拉仍能看見那些女孩的臉，「在夢中她的雙眼佈滿害怕，男人舉起槍毫不猶豫射穿她的頭，溫熱黏稠的血液與骨肉四處噴散。」這段時光她不斷與毒癮做抗爭，也把自己的經歷撰寫成回憶錄《奴隸女孩》（Slave Girl）。