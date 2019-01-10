「肉色香腸」有超長尾巴！身上無四肢還能迅速移動　「神秘怪物」現蹤澳洲

▲這生物長的超奇怪。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

來自以色列的希洛米（Guy Shlomi）日前到澳洲觀光，但卻意外的在一處湖泊的岸上，發現了一個超怪異生物；這個生物長的超像老鼠剛出生的模樣，有著肉色、香腸狀的身軀跟超長尾巴，不過最奇怪的是，牠身上沒有發現任何的四肢，但卻能快速的移動。

根據外媒報導，希洛米先前到維多利亞的巴拉瑞特（Ballarat）旅遊，他在當地的波萊克湖（Bolac）划船後於岸邊發現這個奇怪生物，並拍下影片上傳到臉書與大家分享；他寫道，「就是出現在澳洲的另一種外星人…」，他說從沒見過這樣的東西，所以用手將其抓住並展示給朋友看，所有人都在懷疑這到底是甚麼東西。

從影片可以看到，白色的地板上有一個肉色物體在蠕動，從遠方看起來有點令人不大舒服；許多人看到影片後也紛紛表示「這生物好令人驚恐」、「所以牠到底是甚麼啊？」、「覺得害怕！」、「好怪…」、「身軀超像香腸的欸！」

報導中指出，一名雪梨大學的昆蟲學家潭雅（Tanya Latty）表示，這種生物應該是「鼠尾蛆（Rat-Tailed Maggot）」，這種蛆除了無害之外實際上是一種益蟲，是長尾管蚜蠅的幼蟲，變成成蟲之後可以幫忙植物傳授花粉，對「國家或是全世界都是一種寶貴的財富」，而且在澳洲很常見。

https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1837380/Video-Graphic-Cop-kills-murder-suspect-pulled-gun-partner.html