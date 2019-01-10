貝佐斯妻離婚平分財產…拿2兆元變「全球女首富」！比爾蓋茲將搶回寶座

▲世界首富、亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）宣布離婚。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

世界首富、亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）9日與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）宣布，兩人已經決定離婚，結束25年的婚姻，兩人未來仍是互相珍惜的朋友。消息一出，引起各界熱烈討論，貝佐斯離婚後可能導致全球富豪排行榜洗牌；而麥肯齊最多可以從貝佐斯拿到660億美元（約新台幣2兆元）的分手費。

綜合外電報導，貝佐斯和麥肯齊各自張貼在推特（Twitter）上的聲明表示：「我們想告訴大家我們生活的進展，如同熟悉我們的親友所知悉的，在歷經長期探索雙方關係和嘗試分居後，我們決定離婚，並繼續以朋友身份分享生活。」

兩人和平分手，但外界卻相當矚目貝佐斯的財產問題，根據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index），貝佐斯目前的身產總額達到1370億美元（約4.2兆元新台幣），位居世界富豪榜首位。

當貝佐斯決定創業，麥肯齊更辭職大力支持丈夫的計畫，成為亞馬遜公司草創初期的員工之一，負責從事會計工作。兩人時常放閃，麥肯齊也曾說道：「能與自己的愛人經歷一場冒險，這世界上有什麼事情比這個更棒呢？」

由於亞馬遜公司成立時間在貝佐斯的婚後，根據兩人居住的華盛頓州規定的「共同財產」，兩人可均分結婚後創造的財富。也就是說，如果貝佐斯和麥肯齊均分雙方財產，那麼微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將會搶回全球首富寶座；而48歲的麥肯齊最多可以拿到660億美元分手費，財富可望增至690億美元（2.1兆元台幣），成為全世界女首富。