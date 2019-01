世上最後一隻！金頂夏威夷樹蝸「孤獨喬治」死亡…終年14歲：確定絕種

▲世界上最後一隻「金頂夏威夷樹蝸」(Achatinella apexfulva)、14歲的「喬治」(George)已經死去。(圖/翻攝自Hawaii DLNR臉書)

國際中心/綜合報導

世界上最後一隻「金頂夏威夷樹蝸」(Achatinella apexfulva)、14歲的「喬治」(George)已經死亡,由於沒法找到同類繁殖,因此牠的死亡即標誌著這個物種的滅絕。不過科學家仍「備份」了牠的身體組織,冷藏了牠的DNA,期盼有一天科技成熟,能複製另一隻「喬治」,延續後代。

1997年,地球上最後10隻金頂夏威夷樹蝸被送到夏威夷大學(University of Hawaii)圈養繁殖系統,進行人工飼養,儘管科學家成功培育出新生代的蝸牛,但後來只有喬治存活,其他的蝸牛都陸續死亡。

由於這與已絕種的平塔島象龜「孤獨喬治」狀況相似,因此就將最後一隻金頂夏威夷樹蝸取名為喬治。然而科學家始終找不到另一隻同類進行繁殖,金頂夏威夷樹蝸雖然雌雄同體,但要繁殖下一代仍需要兩隻樹蝸交配,因此喬治10多年來依舊孤家寡人,最後孤單死去。

據了解,夏威夷的蝸牛曾多到超過750個種類,樹蝸主要處理腐爛的樹葉,能在過程中減少真菌的數目、增加真菌的多樣性,因此可以提高樹木免疫,避免受到疾病侵害。

不過,1955年,夏威夷為了要處理入侵物種非洲大蝸牛(African snails),引入原產北美的玫瑰蝸牛(rosy wolfsnail)捕獵,沒想到玫瑰蝸牛愛吃的是原生蝸牛,短時間內讓原生蝸牛大量消失,再加上氣候變遷,高海拔地區逐漸溫暖,玫瑰蝸牛也入侵高山吃光原生蝸牛。

1980年代,科學家開始介入其中,把夏威夷部分原生蝸牛帶入實驗室人工飼養,其中包括了金頂夏威夷樹蝸、也就是喬治的家人。科學家相信,夏威夷超過90%蝸牛種類消失了,這幾年他們嘗試人工培育部分成年蝸牛後,再引入偏遠樹林裡,希望蝸牛們能重新在野外生活。

