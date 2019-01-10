世上最後一隻！金頂夏威夷樹蝸「孤獨喬治」死亡…終年14歲：確定絕種

▲世界上最後一隻「金頂夏威夷樹蝸」（Achatinella apexfulva）、14歲的「喬治」（George）已經死去。（圖／翻攝自Hawaii DLNR臉書）

國際中心／綜合報導

世界上最後一隻「金頂夏威夷樹蝸」（Achatinella apexfulva）、14歲的「喬治」（George）已經死亡，由於沒法找到同類繁殖，因此牠的死亡即標誌著這個物種的滅絕。不過科學家仍「備份」了牠的身體組織，冷藏了牠的DNA，期盼有一天科技成熟，能複製另一隻「喬治」，延續後代。

1997年，地球上最後10隻金頂夏威夷樹蝸被送到夏威夷大學（University of Hawaii）圈養繁殖系統，進行人工飼養，儘管科學家成功培育出新生代的蝸牛，但後來只有喬治存活，其他的蝸牛都陸續死亡。

由於這與已絕種的平塔島象龜「孤獨喬治」狀況相似，因此就將最後一隻金頂夏威夷樹蝸取名為喬治。然而科學家始終找不到另一隻同類進行繁殖，金頂夏威夷樹蝸雖然雌雄同體，但要繁殖下一代仍需要兩隻樹蝸交配，因此喬治10多年來依舊孤家寡人，最後孤單死去。

據了解，夏威夷的蝸牛曾多到超過750個種類，樹蝸主要處理腐爛的樹葉，能在過程中減少真菌的數目、增加真菌的多樣性，因此可以提高樹木免疫，避免受到疾病侵害。

不過，1955年，夏威夷為了要處理入侵物種非洲大蝸牛（African snails），引入原產北美的玫瑰蝸牛（rosy wolfsnail）捕獵，沒想到玫瑰蝸牛愛吃的是原生蝸牛，短時間內讓原生蝸牛大量消失，再加上氣候變遷，高海拔地區逐漸溫暖，玫瑰蝸牛也入侵高山吃光原生蝸牛。

1980年代，科學家開始介入其中，把夏威夷部分原生蝸牛帶入實驗室人工飼養，其中包括了金頂夏威夷樹蝸、也就是喬治的家人。科學家相信，夏威夷超過90%蝸牛種類消失了，這幾年他們嘗試人工培育部分成年蝸牛後，再引入偏遠樹林裡，希望蝸牛們能重新在野外生活。