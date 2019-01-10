美國「114歲」最老阿嬤辭世！家人曝長壽原因：每天吃地瓜

▲美國最老人瑞布朗（Lessie Brown）8日在俄亥俄州的家中辭世。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導



美國最老人瑞布朗（Lessie Brown）8日在俄亥俄州的家中過世，享嵩壽114歲。雖然布朗本人生前表示，是因為上帝的意願「才讓她活這麼久」，但家人則都認為，是因為布朗「每天都吃地瓜」才會如此長壽。布朗1904年出生於喬治亞州，有11個兄弟姐妹，丈夫已於1991年過世並育有3女2子。

綜合外媒報導，布朗的孫子威爾遜（Ronald Wilson）說，在去年9月慶祝114歲生日的奶奶，一直都與女兒住在俄亥俄州，已於週二在克利夫蘭高地（Cleveland Heights）的家中與世長辭。

報導更指出，布朗在2013年慶祝自己109歲生日時向媒體表示，「是因為上帝的意願才讓我活了這麼久。」不過其他家人則都認為，布朗的長壽原因是儘管已經100歲，但仍「每天吃地瓜」。

布朗1904年出生於喬治亞州，共有11個兄弟姐妹，她在18歲時跟隨家人搬到克利夫蘭高地並在4年後結婚，育有3個女兒與2個兒子，丈夫已於1991年過世，她本人更參加當地教會超過70年的時間。

報導更提及，「賓州之寶」114歲的吉布森（Delphine Gibson）在去（2018）年5月9日過世後，布朗就成為全美國最長壽的人瑞。當布朗被女兒威爾森（Verline Wilson）告知此事時，她則回應，這很好。

目前尚無法得知誰會接替布朗成為最老人瑞，但根據喬治亞州老人學研究小組的資料顯示，世界最老人瑞是住在日本九州的女性田中加子，年齡為116歲。

▼布朗1904年出生於喬治亞州，共有11個兄弟姐妹。（影片取自YouTube）