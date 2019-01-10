拿紙手槍搶劫美艷格鬥手 巴西笨賊被狠K變豬頭！

▲笨賊有眼不識泰山，被MMA選手韋雅娜(左)打到變成「豬頭」。（圖／翻攝自推特)

國際中心／綜合報導

外媒報導，巴西一名搶匪日前試圖搶劫年輕美眉手機時，付出慘痛代價。因為他有眼不識泰山， 行搶的對象是知名「綜合格鬥」(MMA)選手、外號「鐵娘子」(the Iron Lady)的韋雅娜(Polyana Viana)。

據報導，27歲的韋雅娜是「終極格鬥冠軍賽」(UFC)草量級(Strawweight，52公斤以下)選手。本月5日深夜她在住處附近遭遇歹徒搶劫。

韋雅娜表示，當對方出手要搶她的手機時，她瞬間出手狠K對方兩拳，接著又踢了他一腳，最後以一招「後背位裸絞」(Rear naked choke)把對方擺平在地上。

韋雅娜說，對方剛開始時聲稱有槍。但她猜測這可能攏是假。況且她出手如電，料想對方也來不及反應。沒想到她把對方制伏在地後，才赫然發現搶匪所持的竟然是用紙板製成的假手槍！

從韋雅娜在推特上傳的照片的顯示，這名搶匪被她Ｋ到變成「豬頭」。她把對方一直壓制著，直到警察的到來。

納雅娜說，警方把搶匪帶走並處理他的傷勢後，她就回家煮晚餐了。儘管隔天她的手有些疼痛，但不是很嚴重，除此之外她並沒有受什麼傷。

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

▲▼外型艷麗的韋雅娜看不出來是被MMA格鬥選手。（圖／翻攝自推特)