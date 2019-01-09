挪威富商妻失蹤10周…證實遭綁架　狂匪要「3億贖金」用門羅幣支付

▲挪威發生富商妻綁架案，綁匪勒索3億贖金。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

挪威一名億萬富商的妻子，去年10月31日在奧斯陸附近自家神秘失蹤，至今以人間蒸發數個月。當地警方近日證實，該名女子據信已經遭到綁架，而綁匪也開出900萬歐元（約3.17億元新台幣）的天價贖金，並要求以等值加密貨幣支付。

挪威富商哈根（Tom Hagen）的妻子、68歲女子安妮-伊莉莎白（Anne-Elisabeth Falkevik）去年10月31日失蹤，至今尚未尋獲。英國廣播公司（BBC）報導，挪威警方證實綁架案，但相關案情則低調處理；根據挪威媒體的報導，綁匪要求900萬歐元贖金，並要求以類似比特幣的數位加密貨幣「門羅幣」（Monero）支付。

根據挪威財經雜誌《資本》（Kapital），哈根投資房地產業和能源工業，資產估計約17億挪威克朗（約61億元新台幣），位居挪威富豪榜第172位。警方表示，目前還沒有證據能證明被害人的人身安全，並建議家屬勿支付贖金。

警方在聲明中表示，儘管綁票案仍有威脅，但警方仍決定將將案情向大眾公開，以求獲得更多資訊。挪威《晚郵報》（Aftenposten）9日率先公布這項消息，警方也在當天於被害者住處拉起封鎖線。

挪威《晚郵報》指出，獲知消息已經有一段時間，但先前選擇不公開，以保護被害人的人身安全。報導又提到，安妮-伊莉莎白似乎是從住處廁所遭人綁走，且她過去曾透過網路與綁匪進行「有限對話」。哈根則透過律師表示，目前不會對此事發表任何評論。