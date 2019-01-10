川普推特語錄／為了根本不該發生的森林大火　浪費數十億美元經費給加州

▲美國總統川普9日中午抵達國會山莊。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統昨晚發表首場全國電視演說，主談邊境安全問題，卻遭民主黨和媒體強烈批判。川普推特今日一早未提如何讓政府重啟，反而吹噓自己的種種政績，並批評加州先前遭野火侵襲造成巨大損失是人為疏失，宣布不再向加州提供經費用野火災區援助。川普今日中午前往國會山莊，與共和黨參議員會晤。

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▼加州的森林野火造成數十億美元的損失，如果有適當的森林管理，這些火災遠永不會發生。我已經下令聯邦緊急事務管理署不再給他們經費，除非他們整合起來，但這是不太可能發生的。這對生命和金錢來說是種可恥的情況！

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▼我們國家在許多方面表現得非常好。偉大的就業數字，締造紀錄的12月份。我們正重建我們的軍隊。退伍軍人終於有了選擇，不再被踢皮球。經濟和GDP強勁。減稅和法規鬆綁具有歷史性意義。國際貿易進行的很棒。但是，我們必須挽救我們的南部邊境。