4歲童尿床遭虐死　狠母「平底鍋狂毆」到凹陷還卸責：大女兒打的

▲ 4歲女童被家人虐待致死。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起驚悚的虐童案，一名年輕媽媽半夜被4歲女兒叫醒，得知她尿褲子後突然暴怒，將她關在寒冷的廁所裡罰站，導致她4小時候體力不支，倒地昏迷後死亡。警方日前指出，女童頭部的瘀血才是主要死因，女子竟表示，「只是用平底鍋輕輕碰了幾下」，幾天後又供稱，女兒的傷勢是被大女兒打的。

34歲李姓女子8日遭京畿道議政府市警察署依虐待兒童致死罪移送檢方。根據警方說法，她1日凌晨3時左右被尿褲子的女兒叫醒後憤怒不已，將她關進廁所，要她獨自在裡面罰站，自己就繼續回到床上睡覺。

李女表示，她一路睡到清晨7時，被廁所傳來「匡」的一聲巨響吵醒，打開門後發現女兒倒在地上，出現呼吸困難症狀，便將女兒帶回房間、躺在床上休息，沒想到女兒下午3時突然失去意識，趕緊送醫，但女兒在到院前就已經身亡。

她在調查過程中向警方表示，的確有叫女兒罰站，但絕對沒有毆打行為。直到國立科學搜查研究院驗屍後發現，女童的主要死因是額頭等部位的嚴重瘀血，李女才坦承，「只有用平底鍋輕輕碰了幾下她的後腦勺，從來沒有用力打過」，其後又辯稱，「在管教女兒的時候，大女兒在旁邊問，『我也可以打打看嗎？』然後就打了妹妹的頭。」

李女9歲的大女兒說詞與母親一致，但根據保健當局，她患有輕度智能障礙，證詞可信度仍有待確認。此外，由於李女提到的平底鍋嚴重凹陷，警方判斷，她是加害者的可能性相當高。

報導指出，李女2018年年底與丈夫離婚，包括死去的女兒在內，獨自扶養3名子女；她的前夫去年6月也曾涉嫌虐待死去的女童，遭警方下令禁止靠近，自12月起便與女子斷絕往來。