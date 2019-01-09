川普大廈前街道被求改名「歐巴馬大道」！超過3萬紐約客連署

▲如果改名成功，川普大廈的地址就會改為「歐巴馬總統大道725號」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



紐約市民近日聯署，要求將紐約第五大道上「川普大廈」前的一街道改名為「歐巴馬大道」。據了解，目前連署人數已經突破門檻達到3萬，不過該請願書還是要提交給市長白思豪與紐約市議會，經過兩者的批准才能夠進行重新命名，未來如果改名成功，「川普大廈」的地址就會改為「歐巴馬總統大道725號」。

綜合外媒報導，被市民要求改名的街道位於紐約中城中心地帶「第五大道東56街到東57街段」，剛好就是「川普大廈」所在地，而該大廈很有可能仍是川普在2020年拚連任的競選總部。

報導更指出，根據白宮請願網站公布的請願書內容顯示，並沒有提到「貶低川普的詞語」，而是敦促支持者「重新命名川普大廈前的第五大道一段，改為巴拉克H.歐巴馬總統大道」。內容還讚揚了歐巴馬「擊斃賓拉登」政績，還度過2屆的「無醜聞任期」。

屆時如果改名成功，「川普大廈」的地址就會改為「歐巴馬總統大道725號」，聯署書目前有超過3萬人簽名，已經超過原本預估的門檻2萬5千人，不過提案還要送往紐約市議會審查，再經市長白思豪（Bill de Blasio）同意才能實施。

請願組織負責人伊麗莎白•羅萬（Elizabeth Rowin）指出，會有改名的想法是來自於一年前網路上的哏，想藉此調侃「川普大廈」的永久地址，現在又向實現邁進了一步。