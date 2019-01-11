慧眼看天下／陸副總理現身、金正恩訪陸　如何影響中美貿易戰談判

新聞節目中心／綜合報導

全球矚目的中美貿易談判，在北京結束，這是去年川習會達成貿易戰休兵九十天後，兩國談判代表首度面對面磋商。不過在會談當中，大陸副總理劉鶴意外出席會議，外界解讀，這是中方向美國釋出善意的訊號。慧眼看天下第38集，邀請到政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。





▲ 美國貿易談判代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團赴北京磋商。（圖／達志影像／美聯社）



川金二會前 金正恩第四度訪中國大陸

在與美國外交陷困境之下，北韓領導人金正恩第四度訪問大陸，但不同於以往行程保密到家，這次大陸官媒公開證實這項消息，而外界也猜測，這次金正恩的到訪，是在跟美國總統川普第二次會面前，先跟老大哥習近平好好請示。

▼北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

法國黃背心運動捲土重來 暴力重現巴黎

去年11月啟動的法國黃背心運動，儘管燃料稅凍漲的基本訴求已達陣，但部分聲稱生活難過的示威者堅持不退，再度走上巴黎街頭。民眾不但朝警方丟擲煙霧彈，還放火燒警車，警方也祭催淚彈一路驅趕人群，火爆場面一觸即發。

▼法國黃背心運動持續延燒。（圖／路透）

特斯拉上海廠動土 馬斯克喊年產50萬輛

特斯拉在上海的超級工廠正式動土，執行長馬斯克也親自出席動工儀式，這座超級工廠是集研發、製造、銷售於一體，整體完工後，年產預估能達到50萬輛純電動整車，馬斯克也表示，工廠的目標是從年底開始生產Model 3，並在明年大量生產。

▼美國電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透社）

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。