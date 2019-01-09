體諒洋人亞洲蹲無能！日本大分縣砸錢將公廁全換坐式馬桶

▲許多外國人不擅長使用「蹲式馬桶」。（示意圖／記者陳家祥、李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

日本大分縣為了因應即將在當地舉行的世界盃橄欖球賽，將縣內觀光景點與車站附近的200間公共廁所改裝成坐式廁所，讓無法「亞洲蹲大便」的外國人也能在日本旅遊期間輕鬆解決生理需求。據了解，2020年將會有40間以上的公共廁所完成換裝工程。

根據《日本放送協會》報導，大分縣為了配合2018年舉辦的全國身障者藝術文化節與2019年秋天的世界盃橄欖球賽，鑑於屆時到訪大分縣的身障者與外國人將大量增加，大分縣政府自2015起便開始規劃，撥出預算給各市町村，將公共廁所的蹲式馬桶改為坐式馬桶。

大分縣表示，到目前為止已經有200多間公共廁所完成相關工程，裝上新型的坐式馬桶，並將40多間的公廁納入2019年改建計畫內。此外，在這次的修建計畫中，也在公共廁所隔間內加裝扶手，或是改建成輪椅也能進入的無障礙廁所，讓更多身障者與老年人能夠便利的使用公廁。

對於相關規劃，大分縣政府表示，許多遠從國外而來觀賞世界盃的旅客無法使用蹲式廁所，為了減少外籍旅客的困擾，提供舒適空間，未來也會持續推進坐式馬桶的普及化。