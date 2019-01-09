吃垃圾食物的慾望爆增！　睡不飽害的「失眠一晚也會」

▲ 研究發現，當人睡眠不足時，大腦會消耗更多能量、促進可能增加進食的信號，而不是浪費能量來控制進食衝動。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

吃垃圾食物的慾望其實與睡眠不足有關！研究發現，即使只有失眠一晚，也會讓人對垃圾食物增加好感。研究對象在失眠狀態下，比較願意花較多錢購買零食。為什麼會這樣呢？科學家認為，這可能與腦部對「食物犒賞」的處理機制有關。

參與這項研究的科隆大學教授彼得斯（Jan Peters）表示，研究結果讓人更了解睡眠不足如何改變進食慾望的機制。瑞典神經科學家班尼迪克（Christian Benedict）則說，當人睡眠不足時，大腦會消耗更多能量、促進可能增加進食的信號，而不是浪費能量來控制進食衝動。

過去的研究發現，缺乏睡眠與「腰圍變寬」有關，其中有部分研究指出，睡眠受干擾可能影響人體荷爾蒙含量，改變人們飢餓和飽足的感覺。然而，最新研究指出，這些現象與荷爾蒙沒什麼關聯，而是與「腦部犒賞和規範等區域」內部和相互間的活動改變有關。

▼ 人在失眠時，願意花較多錢在零食、垃圾食物上。（圖／pixabay）



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研究團隊請來32名年齡在19歲到33歲之間的健康男性，提供他們意大利麵、小牛肉、蘋果和草莓優格的晚餐。之後，有些受試者回家後帶著睡眠追踪裝置睡覺，有些人則留在實驗室整晚保持清醒。這些男性隔天對飢餓和食慾評分，其中29名男性也測了血糖，還有與壓力和食慾相關的其他激素。

此外，受試者還參加了一個遊戲，其中向他們展示24種零食的圖片（如巧克力棒），還有24種不可食用的物品的圖片（包括帽子和杯子），他們再說出願意支付多少錢買這些東西，範圍從0英鎊至3英鎊。在功能性磁振造影（fMRI）掃描期間，研究人員問他們，在價格固定時，是否真的會購買這些東西。研究人員藉此觀察，受試者看到食物和其他物品照片時，大腦的活動。一周後再重複實驗，之前熬夜的人改成睡覺，睡覺的人改成熬夜。

這個發表在《神經科學期刊》（Journal of Neuroscience）的研究結果指出，雖然不論失眠與否，受試者在早上的飢餓程度類似，體內多數荷爾蒙和血糖的含量也類似；但當在失眠時，受試者願意花較多錢購買垃圾食物，血液中的「去醯基類生長激素」（des–acyl ghrelin）成分也較高，而這種激素正是與飢餓激素有關。