韓金牌滑冰女將控「17歲遭教練性侵」持續4年　國小開始挨揍

▲ 沈錫希自幼承受教練的暴行與性暴力。（組圖／SMTOWN官網、大韓民國體育會推特）

國際中心／編譯

曾二度獲得奧運金牌的南韓知名女子短道競速滑冰選手沈錫希2018年年初控訴，遭到從小訓練她的教練趙載範施暴，上月再度向他提告，坦承自17歲起被趙載範性侵。這起事件曝光後震驚社會，趙載範辯護律師則透過電視台全面否認罪嫌。

京畿道南部地方警察廳8日指出，趙載範慣性傷害及財物損毀案抗訴審第二次公開審判上月17日於水原地方法院開庭，沈錫希以證人身分出席，同日向警方提交性侵害起訴狀，指控她在2014年夏天數度遭到趙載範性侵害及性騷擾；當時她就讀高中二年級，年僅17歲。

她在訴狀中提到，趙載範的性暴力行為一直持續到2018年年初的平昌冬奧開幕的2個多月前，特別針對國際賽事進行集訓期間也曾受害。趙載範自沈錫希小學時期擔任她的教練起，不僅屢屢施暴，更威脅她無條件服從，「如果還想繼續當運動選手，就乖乖聽我的話。」

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▲ 沈錫希（中）2015年在女子短道競速滑冰世界盃奪金。（圖／達志影像／美聯社）

趙載範2018年1月涉嫌在訓練中以拳頭痛毆沈錫希，導致她必須接受長達3周的治療才能痊癒，且自2011年自今年1月間，至少對4名選手施暴，因此遭到起訴。這起事件直到平昌冬奧前，沈錫希因不堪他的暴行，在訓練中逃離選手村後終於曝光。水原地方法院城南分院去年9月針對傷害罪嫌判處趙載範10個月有期徒刑。

現年21歲的沈錫希國中時加入青少年國家隊，參加2012年在澳洲墨爾本舉行的世界青年錦標賽，獲得500米、1000米、1500米和3000米接力項目金牌等4冠王，占據綜合冠軍，之後在國家代表選拔賽上奪冠，成功入選國家隊，成為備受矚目的體育界新星。她2014年在索契冬奧獲得一金一銀一銅，2018年也在平昌冬奧二度摘金。