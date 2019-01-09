台灣上升至第32名！　經濟學人2018民主指數：挪威第一、北韓最後

▲台灣在 《民主指數 2018》排行榜的名次為第32位。（圖／翻攝自經濟學人智庫《民主指數 2018》）



國際中心／綜合報導

英國「經濟學人智庫」（The Economist Intelligence Unit/The EIU）9日發布最新《民主指數 2018》（Democracy Index 2018）報告，台灣的名次從第33上升至第32位。排行榜中，前五名分別為挪威、冰島、瑞典、紐西蘭，以及丹麥；倒數五名為查德、中非共和國、剛果民主共和國、敘利亞，最後一名則是北韓。

亞洲地區中，南韓排名第21、日本第22、印度第41、馬來西亞第52、新加坡從第69位上升至第66位，香港則從第71名下跌至第73名，中國大陸則上升了9位至第130名。英語系國家中，加拿大排名第6、澳洲第9、英國第14、美國則為第25。

▼ 《民主指數 2018》排行榜前五名與倒數五名。（圖／翻攝自經濟學人智庫《民主指數 2018》）



這份報告依照「選舉過程與政黨制度」、「政府運作」、「政治參與」、「政治文化」以及「公民權利」5個項目評比，10分為滿分。第一名的挪威得到9.87分，最後一名的北韓僅得到1.08分，台灣則有7.73分。

此外，報告中也將各國依照「完全民主」、「有缺陷民主」、「混合制度」及「威權制度」分成4類型，台灣為「有缺陷民主」，南韓、日本等多數亞洲國家都是。

《經濟學人》2017年的一篇報導指出，台灣擁有自己的總統、軍隊和外交政策，以不到30年的時間就從一黨獨大的獨裁統治，發展成生氣蓬勃的民主國家。報導提到，台灣是自治、和平和推動人權的典範，這些都是聯合國的宗旨。