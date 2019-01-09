提早1天！金正恩與習近平餐敘後乘專列回平壤　北京高規格歡送

▲ 金正恩車隊於北京市區。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩應中國國家主席習近平邀約，7日晚間搭乘專用列車出訪北京。《新華社》日前報導，金正恩將停留至10日，但韓媒最新消息指出，他今（9）日與習近平共進午餐後，在中方高層官員的歡送中坐上綠皮專車，踏上歸途，較預定時程提早1天回國。

《韓聯社》9日報導，金正恩稍早與習近平在北京飯店用餐後，搭乘賓士車抵達北京站；中方以高規格禮遇，派出共產黨中央政治局常務委員級官員前往歡送。金正恩專列於下午2時8分自北京站出發，若沒有繞道其他城市，10日凌晨左右就會經過遼寧省丹東，入境北韓。

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▲ 金正恩去年3月密訪北京時搭乘的舊式綠色列車。（圖／路透社）

金正恩上午前往亦莊的北京經濟技術開發區，參觀同仁堂的藥材工廠。他的車隊上午9時左右離開釣魚台國賓館，行經長安街和建國門外大街向東前去，還有約6輛巴士及救護車隨行；公安則在北京東部實施交通管制。

藥廠行程結束後，金正恩回到釣魚台國賓館稍做休息，約於正午左右抵達北京飯店。韓媒指出，飯店外停有貴賓專用的救護車及中共中央對外聯絡部車輛，可見金正恩與習近平於此共進午餐。

報導提到，習近平與妻子彭麗媛於8日在人民大會堂設宴，歡迎金正恩與隨行官員，也為金正恩慶祝35歲生日；晚宴持續長達4小時，展現雙方深厚友誼。依照過往慣例，9日的午宴原預計於釣魚台國賓館舉行，後臨時更改為市內的北京飯店。