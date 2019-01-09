老公用「前女友名字」幫女兒命名　23歲7月孕媽發文哭訴：想離婚

▲夫妻倆因為寶寶的名字吵得不可開交，讓準媽媽想離婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

替新生兒命名，是新手爸媽上任後一項重大的任務，絕對不能馬虎。但日前有網友在《reddit》論壇上發文，表示自己的丈夫堅持要求他們的孩子必須為「前女友的名字」，甚至還說「因為那是他最愛的人」。兩人因為這件事吵得天翻地覆，難過又無助的她只好上網尋求網友的意見。

據《每日郵報》報導，一名懷胎7個月的23歲準媽媽在《reddit》分享了自己的故事，文內寫到，「我和我24歲的丈夫交往了一年，婚後一年多懷孕，最近我們開始討論寶寶的名字，自從知道腹中是一位小女生後，丈夫就一直想要把她命名為他前任的名字，他說因為那不僅僅只是她的前女友，而是他交往最久、最深愛過的人。」

這位準媽媽透露，他們在結婚初期就常常為了丈夫這位「揮之不去的情人」而起爭執，她表示，丈夫真的很愛前女友，也從來沒有想要隱藏這份愛，「但我一直以為當前女友搬家離開他們的生活圈後，這一切都會結束。」沒想到最近在替寶寶命名時，丈夫會堅持用他前女友的名字，更誇張的是丈夫甚至提出『交換條件』，「如果這胎用前女友的名字，第二胎的名字就讓妻子取。」

準媽媽表示，「他根本不知道這個對我的打擊有多大。」而當她問起為什麼這麼想要取這個名字時，丈夫只回答她，「和前女友的愛情已經結束，但不代表我想忘記她。」準媽媽為此難過而哭訴，「可是丈夫卻一直認為這只是懷孕時期正常的情緒起伏」，她只好上網尋求網友意見。

這篇貼文發沒多久就有3200名《reddit》用戶前來留言，各個反應都非常強烈，認為「這男的一點都不尊重你」、「真的太荒謬了，他根本不是正常人」。但更令人震驚的是，竟然有不少用戶都擁有這個經驗，有網友表示，「我的名字就是我爸的前女友的名字，雖然媽媽並不知情，但從我十歲知道以後，就開始討厭我爸，想到我名字的由來就覺得很噁心。」