2019全球最好用護照「台灣29名」！　日、韓、星包辦冠亞軍

▲台灣護照的好用程度，在全球排名第29。（資料照／記者蔡玟君攝）

國際中心／綜合報導

亨利護照指數（Henley Passport Index）2019年的排行出爐，第一名依然是去年冠軍日本，擁有190個免簽國家，第二名則是新加坡與韓國，台灣則排名在第29名，與2018年的排名相同。

新加坡以189個免簽國蟬連亞軍；2018年第三名的南韓則從第三名晉升到第二，免簽國自188個增加到189個；第三名是德國和法國，各自有188個免簽國；台灣排名則與2018年相同，一樣是29名，不過免簽國家數量從148個變成149個。

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▲冠軍寶座依然是日本拿下。（資料圖／記者陳涵茵攝）

第四名是丹麥、芬蘭、義大利和瑞典（187個），第五名是盧森堡與西班牙（186個），曾在2015年當第一把交椅的美國、英國，排名一路向下滑，雖然擁有185個免簽國，但已經跌出前五名位居第六。另外，中國穩定上升，2019年已經進步至第69名，免簽國有74個。

英國顧問公司Henley & Partners董事長卡林（Christian H. Kalin）指出，大部分國家依然致力魚簽下互利協議和維持合作關係，分析這14年的數據，開放免簽證是一個趨勢，2006年平均每個國家只有58個免簽國，不過到現在數字翻倍，來到107個。

▲▼免簽國多了一個（上圖為2019年，下圖為2018年）。（圖／翻攝Henley & Partners官網）