沙烏地少女獲「合法難民」身分！　澳洲考慮提供庇護

▲ 奎農目前人在泰國。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

尋求庇護的沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）目前人仍在泰國曼谷。根據9日傳來的最新消息，聯合國目前已給她合法難民身分，並把此案轉交澳洲政府處理；對此，澳洲內政部發聲明表示，此案將會依據一貫的方式來處理，當局未來不會針對此事做出評論。

綜合法新社、BBC、衛報報導，奎農先前自稱受到家暴，趁一家人赴科威特度假時搭機逃跑，不但在泰國曼谷機場懇求當局庇護，並在推特請求外界聲援，引發全球關注。如今聯合國給予她合法難民身分的結果，對她來說，堪稱一大勝利。

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在聯合國的決定發布之前，澳洲衛生部長格雷格亨特（Greg Hunt）曾強烈暗示當局考慮庇護奎農，「如果她是難民，我們將會非常、非常、非常認真考慮發放人道主義簽證。」

就連主張強硬反移民政策的內政部長達頓（Peter Dutton）都對此表達同情之意，他9日表示，「此案將不會有特殊待遇，但沒人希望看到一位年輕女孩陷入困境，而身處泰國的她現在顯然已經找到一個安全的避風港。」

聯合國難民署發言人巴巴爾（Babar Baloch）表示，目前奎農的庇護申請程序已經開始，預計需要幾天的時間來進行。

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