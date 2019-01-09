昏迷14年植物人產男嬰！　照護機構男員工「強制」驗DNA

▲哈辛達照護機構為患有慢性病、智力發育障礙的兒童與年輕人提供長期醫療服務。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州哈辛達照護機構（Hacienda HealthCare）日前爆出一名女性植物人疑遭性侵產子醜聞，震驚社會各界，讓許多病患家屬們感到相當不安。如今，警方已提出搜查令，要求強制獲取照護機構內每位男性員工和離職男性員工的DNA。

據ABC NEWS報導，哈辛達照護機構開始對所有男性員工進行DNA檢測，並發表了一份聲明表示，「我們將繼續與鳳凰城警方和所有調查機構合作，並在這個令人感到不安的情況下揭露事情真相。」對此，該機構的首席執行官比爾•蒂蒙斯（Bill Timmons）已於週一辭職。

該女子10多年前遭遇溺水事故之後，長期以來都處於植物人狀態，需要24小時全天候照料，且無法與他人交流，不料突然在12月29日產下一名男嬰，照護機構直到她呻吟準備生產的時候，才發現她懷孕的事實，引發軒然大波。

報導中也提及，哈辛達照護機構也曾於2013年12月發生一起投訴案件，一名男性員工涉嫌對女病患說了「不恰當的性言論」，雖然該員工最後已被開除，但該州也更加確定哈辛達照護機構未能確保所有病患得到最安全的照護。

據報導，哈辛達照護機構是一家私營企業，擁有超過40個衛生保健項目，每年為將近2500人提供服務，其大多數患者是嬰兒、兒童、青少年和年輕人。