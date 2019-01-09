美國暗中降級歐盟大使「外交地位墊底」　EU：上網Google才知道

▲ 美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

歐盟官員8日證實，美國總統川普（Donald Trump）政府在沒有告知布魯塞爾的狀況下，將歐盟駐美大使歐蘇利文（David O'Sullivan）身分降級。《路透社》指出，這代表過去曾為美國親密盟友的歐盟駐美外交官可能不會受邀前往一些重大活動，地位也不如歐巴馬政府時期重要。

《德國之聲》報導，川普這項決定直到去年12月5日，美國前總統老布希（George H.W. Bush）國葬時才曝光。葬禮過程中，各國駐美大使皆到場，依照任期長短順序上前致敬；自前總統歐巴馬（Barack Obama）2016年上調歐盟地位後，2014年到任的歐蘇利文一直被列為在華府任期最長的外交官員之一，當天卻是最後一名被請上前的大使。

一名匿名歐盟官員表示，葬禮過後，歐蘇利文至少出席過一場活動，當時再度受到國家大使級別禮遇，讓許多人感到困惑；但他們上Google搜尋美國國務院禮賓處列表後便發現，歐盟自10月30日起就一直排在所有國家的最下面。

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▲ 老布希國葬儀式。（圖／達志影像／美聯社）

一名歐盟官員向《德國之聲》表示，「我們不知道他們（美國）什麽時候這麽做的，因為他們很容易忘記通知我們。但我確信，歐盟對這項決定並不滿意。」另一名駐美歐盟成員國外交官也證實此消息，並表示譴責，「這顯然不是單純的禮節疏失，而是出自非常明顯的政治動機。」

綜合外媒報導，川普此舉等於廢除歐巴馬的決定，可能使歐盟外交官進一步懷疑，美國政府對歐盟的敵意有增無減。事實上，川普過去便曾直言不諱的支持英國脫歐，2016年甚至稱呼自己為「脫歐先生」，也經常批評歐盟對美貿易政策。

歐盟發言人柯契姜琪克（Maja Kocijančič）說明，「我們發現美國禮賓處最近改變了外交優先名單的執行方式，目前正與政府相關部門討論此事對歐盟駐華盛頓代表團可能產生的影響。我們沒有接到任何有關此變化的通知。」美國國務院則表示，由於川普宣布政府關門，無法發表評論。