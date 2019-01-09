徵用工案敗訴卻拒賠　南韓法院批准扣押新日鐵住金千萬資產

▲ 南韓律師前往日本要求新日鐵住金賠償。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

南韓最高法院去年宣判，第二次世界大戰期間強制徵勞工的日本企業「新日鐵住金」（前身為「新日本製鐵」）須賠償4名南韓受害者。韓媒8日報導，原告律師團上月跨海前往新日鐵住金總部要求會面，被告卻遲遲沒有回應，因此於本月初啟動扣押其在韓資產的聲請程序，3日獲法院批准。

最高院2018年10月30日頒布終審判決指出，維持首爾法院2013年原判，新日鐵住金須賠償每名徵用工約1.1億韓元（新台幣305萬元），成為徵用工案中第一個確定判賠的日本企業。

韓方律師團上月4日前往位於東京都千代田區的新日鐵住金總部要求會面遭拒，將要求協商的文書交給接待處後召開記者會宣布，若沒有收到回覆，將聲請扣押其在南韓境內的資產。

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▲ 日方希望與南韓政府進行兩國間的協商。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，大邱地方法院浦項分院3日宣布，批准扣押新日鐵住金與南韓最大鋼鐵製造商「浦項鋼鐵」（POSCO）合資的PNR公司8萬1075股資產，金額約相當於2名受害者的賠償金及利息（約新台幣1150萬元）。

PNR公司在浦項鋼鐵總部所在的浦項及全羅南道光陽市皆有設廠，為鋼鐵副產品再利用專門企業。原告律師團指出，新日鐵住金約握有PNR的234萬份股權，相當於110億韓元（約3億新台幣）。

地方法院相關人士證實此消息並表示，扣押命令通知一旦送達PNR公司就會立即生效，新日鐵住金將喪失自由買賣、讓渡8萬1075股資產的權利。新日鐵住金則發表聲明指出，目前尚未收到判決通知，還不清楚詳細內容，將持續與政府協商。

日本政府此前皆強調，韓方判決結果已經違反1965年的《日韓請求權協定》，呼籲其正視並採取適當的修正措施；9日則表示，將向南韓政府提出要求，希望進行兩國間的協商，若韓方不願回應，將考慮申請成立包含第三國委員的仲裁委員會，或向國際法院（ICJ）提告。