川普演說「美今年吸毒死亡人數高於越戰」　CNN痛批誤導

▲ 美國總統川普在台灣時間9日上午10時發表全國演說 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普當地8日晚間（台灣時間9日上午10時）發表全國演說，期間提及「今年會有更多美國人死於毒品，將超過整個越戰中死亡的人數。」對此，CNN直指川普的說法誤導大眾，不但把美墨邊境毒品案件與美國境內案例混為一談，更沒有區分走私毒品及美國醫生開處方導致的死亡個案。

數據顯示，死於越戰的美國人數約5萬8220人；另據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）統計，2017年因藥物過量致死的總人數為7萬327人。

儘管2017年的用藥過量死亡人數確實比越戰死亡人數高，但川普並沒有把自美墨邊境毒品案件與美國境內案例分開討論。此外，美國疾病管制與預防中心將於今年稍晚發布2018年的統計數據，現階段還不清楚用藥過量死亡人數會是增加還是減少。再者，川普所提及的數據，並沒有區分吸食走私毒品致死，或是國內醫生開處方時所導致的死亡個案。

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▲ 美墨邊境牆資金是共和黨、民主黨之間的談判僵局，料川普10日親赴美墨邊境進行視察。（圖／路透）

據了解，美國海關及邊境保衛局（Customs and Border Protection）查獲的非法「硬毒品」，也就是容易上癮的海洛因、古柯鹼等，大多來自包裹、船或飛機車輛裝載的貨物，以及試圖闖關入境的人等。美國緝毒局（drug Enforcement Administration）指出，在合法入境關口走私數量較高的毒品是大麻。

另據Vox Media報導，川普認為築牆可以阻止非法藥物流入美國境內，但根據專家的說法，邊境牆幾乎起不了任何作用，因為多數販毒者「擅長繞道」，就算邊境牆真的成為一道阻礙，走私者也只會另闢管道進入美國。

「僅靠一面牆無法阻止毒品流入美國」，威爾遜中心墨西哥研究所的威爾遜（Christopher Wilson）提到，「如果我們討論的是更廣泛的加強邊境安全，那麼這可能對毒品走私總體數量產生一部分的影響，但（影響）可能很小。」