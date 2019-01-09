慢跑遇惡犬她噴胡椒噴霧脫身　結果反被暴怒女飼主「咬」

▲一名女子控訴，慢跑時不是被狗，反而是被女飼主咬傷。（左圖／翻攝自Alma Cadwalader的臉書，右圖／翻攝自Henry K. Lee的推特）

國際中心／綜合報導

美國加州奧克蘭一名女子在公園慢跑時，突然遭一條中型犬攻擊，情急之下她使用隨身的胡椒噴霧噴了狗，沒想到因此惹怒狗主人，對方不但衝上來出拳打人，還狠狠咬了她一口，在手臂上留下一清楚的咬痕。

員警表示，這起事件3日早上10時30分，發生在安東尼查博特地區公園(Anthony Chabot Regional Park)，19歲的凱威萊德(Alma Cadwalader)當時帶著2條狗散步，但是沒牽狗繩，結果其中一條混種的中型羅威那犬(Rottweiler)突然跑去攻擊正在慢跑的史戴納(Cyndi Stainner)。

史戴納後來報案，警方立即逮捕了女飼主凱威萊德。史戴納的律師奧康納(John O'Connor)表示，當時狗突然向她衝來，「她擔心下一口就會咬傷她的皮膚，才會拿出胡椒噴霧，但她並沒有直接對著狗噴，只是想要嚇阻對方」，受害人除了是一名護士，家裡也有養狗，結果卻被凱威萊德打到腦震盪。

凱威萊德的律師達姆(Emily Dahm)則反駁，他的當事人才是受害者，「狗當時根本就沒有要攻擊慢跑女的意思，是對方誤以為狗會攻擊，就拿胡椒噴霧噴狗，凱威萊德只能不斷大喊，希望對方能夠停止攻擊，但對方完全不理，她想要搶結果頭髮被抓，為了自衛才會出口咬人。」凱威萊德目前被關押在監牢中，被控非法限制人身自由、嚴重傷害和搶劫等多項重罪，全案仍待進行審判。