英國會通過預算修正案反「無協議脫歐」　20位保守黨議員倒戈打臉梅伊

▲預算修正案8日經英國會表決通過，讓梅伊政府的脫歐之路更添阻力。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國下議院8日以303票對296票通過預算修正案，禁止財政部在無國會批准的狀況下，修改稅法支應「無協議脫歐」的開支。投下贊成票的包含工黨與20名保守黨反對議員，此一結果也讓梅伊（Theresa May）成為41年來首位財政法案被國會打回票的英國首相。

雖然梅伊的脫歐協議草案已獲歐盟支持，卻仍需國會批准才能施行，但草案中對於北愛爾蘭邊境問題仍模糊不清，因此受到許多議員反對。據BBC消息，目前國會將於15日針對該草案進行表決。草案若未通過，梅伊將快速向下議院發表聲明回應，但內閣消息來源仍不清楚她將採取什麼行動。

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▲▼脫歐協議兩派支持者僵持不下，在議會外遊行表達訴求。（圖／路透）

修正案由反對黨工黨提出，未來只有3種情況能使國會同意修改稅制：脫歐協議達成、取消脫歐，或者議會批准無協議脫歐。儘管支持者都承認這對脫歐的準備工作幾乎毫無實質影響，卻是極其重要的一步，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）就表示，這次結果顯示多數人都不贊成無協議脫歐，「梅伊必須永遠排除無協議脫歐」。

與梅伊同黨的20名保守黨議員也支持該修正案，包含前國防大臣法隆（Michael Fallon）及前教育大臣葛林寧（Justine Greening）。議員奧利佛爵士（Oliver Letwin）在會上激動表示，這是他首次違反黨意，希望能在3月29日脫歐期限前約束政府的災難提議。

英國政府與歐盟也警告無協議脫歐將對英國帶來的高危險性，未來若無貿易協議，英國出口至歐盟的商品將受課稅，並可能發生食物、藥品短缺的狀況。企業界正著手準備應急方案，全球知名會計師事務所EY表示，在脫歐前，已經將價值近8000億英鎊的資產轉移至其他歐盟金融城市。

▼英國將面臨「無協議脫歐」，可能重創貿易，及發生食物、藥品短缺的狀況。（圖／路透）

