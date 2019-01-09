想娶小三卻酒醉「求錯婚」　劈腿男懊悔po文：能拿回戒指嗎？

▲ 他打算向私下交往的女同事求婚，卻因為喝醉把戒指送給了正牌女友。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

戒指都買好準備求婚了，關鍵時刻卻送錯對象？國外一名網友「Propermistakeregret」日前在「reddit」社交平台上發文提到，自己本來想跟戀愛多年的女友分手，然後向私下交往的女同事求婚，沒想到一天喝醉時，卻誤將求婚戒指送給了正牌女友，讓他感到尷尬又懊悔。

跟據英國《地鐵報》8日報導，「Propermistakeregret」表示，他前陣子為暗中交往的女同事買了一枚戒指，本來打算趁著2人前往度假的時候向她求婚，再跟已經在一起多年的女朋友提分手。沒想到跨年夜當天，他因為喝醉的關係，不小心將這枚戒指拿出來，就這樣向女朋友求了婚。

「Propermistakeregret」詢問其他網友，「現在求婚當晚的照片已經被發在朋友的Snapchat上，還有我女朋友的臉書上，到處都是，這讓我覺得有點生氣，我能不能把戒指拿回來，取消這個婚約?」

不過大部分網友顯然並不領情，在底下回應「既然你都打算向其他人求婚了，幹嘛不早一點跟你女朋友分手，在那邊腳踏兩條船」、「這也只能說是你自己的問題，誰叫你要喝醉酒」、「你需要的是看醫生，而不是要回戒指」、「看到你的遭遇讓我一整天心情都好了起來」、「很好啊！恭喜你的感情狀況又繞回了原點」

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▲ 男子在「reddit」討論區發文求助，卻引來不少網友冷嘲熱諷。（圖／翻攝自「reddit」討論區）

也有名法律專家在下方留言說明，除非這枚戒指花費了一大筆錢，而且他能夠提出證據，證明自己求婚當時是處於喝醉狀態，沒有判斷能力，否則是不可能合理合法的要回戒指的。

事後，「Propermistakeregret」又發布了一篇文提到，「我考慮了很長一段時間後，決定先跟老闆請4週的假，讓一切重整，回歸到一開始的模樣。我覺得現在最好的辦法就是不要讓我的女朋友知道我劈過腿，所以我告訴我同事我不會再和她一起去度假了，我們之間已經結束了。」

他也透露，當自己的母親得知他向女友求婚後，非常開心打電話給他，「因為她一直想抱孫子，我實在不想讓她失望。所以我決定和我女友結婚了。現在，我們已經開始籌備婚禮，也正在尋找婚禮場地。」

「Propermistakeregret」最後說到，他認為這是最正確的處理辦法了，現在只擔心女同事會想盡辦法聯絡上自己的女朋友，告訴她2人有一腿的事，還有至今已經「睡在一起」幾次，「不過既然我最後已經決定這樣做了，我想我會堅持下去。」