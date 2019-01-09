弱雞綁匪耍蠢闖道場追人　激怒館長直的進去橫著出來

▲愚蠢綁匪闖道場追人，卻被教練打到送醫治療。（圖／翻攝自Youtube／WKRG）

國際中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州夏洛特市的男綁匪威廉斯（August Williams）試圖將一名女子押入車內，不料讓對方找到機會掙脫，逃到附近的空手道場求救，他手持刀一路追上，面對道場教練時還有模有樣的擺出攻擊架式，卻立刻被打趴在地，警方趕到時只能將威廉斯用擔架抬出來，並送醫治療。

根據CNN報導，1日晚間9點一名女子闖入夏洛特武士拳空手道場，慌張地說有個男人試圖綁架自她，總教練法蓮（Randall Ephraim）正在整理環境，當時還有部分孩子和成年學生正在等待家人接送。法蓮試著向女子了解情況，過沒多久，一名男性進入道場，「我不知道他想做什麼，還以為是要詢問課程。於是我開口問他需要什麼幫助，他卻指向那位女士。」

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▲女子逃進武士拳空手道場求救。（圖／翻攝自Youtube／WKRG）

法蓮最初並沒有反應過來發生了什麼事，「女士堅持自己不認識那個男人，而且對方試圖綁架她。」因此他要求威廉斯離開，卻遭到對方拒絕，「他開始嘗試強行進入道場，以帶有侵略性的動作推搡和擺動身體。」法蓮無奈地說，「這逼得我不得不採取行動自保，並將他驅逐出道場。我一度將他趕出去，他再次嘗試攻擊。」

幾番過招後，不自量力的綁匪狼狽地被打趴在地，夏洛特警方到場後，只能將威廉斯橫著送出道場，在接受審判前他還得到醫院報到。

▼教練法蓮非常用心指導學生武術，在遇到女子求救時也不吝伸出援手。