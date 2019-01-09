北韓在仿效越南嗎？　「川金二會」若在河內舉行深具意義

▲ 川普6日透露，正在與北韓官員協商第二次首腦會談的地點。（圖／朝中社）



國際中心／綜合報導

「川金二會」是否在越南舉行？美國總統川普6日透露，正在與北韓官員協商第二次首腦會談的地點。南韓《文化日報》則報導，雙方人員近日多次在越南首都河內會晤，令外界猜測川金會舉行在即。《南華早報》指出，越南與美國、北韓都有外交關係，這兩個國家在越南均設有大使館，而越南作為一個經濟成功轉型的共產主義國家，若成為川金會地主也相當具有意義。



北韓外交部長李勇浩去年11月29日起訪問越南4天，與越南副總理兼外交部長范平明會晤，雙方談及越南發展的經驗。當時就有分析指出，北韓很可能向越南討教經濟轉型的方針。越南自1986年開始實施「革新」（Doi Moi）經濟政策，取得良好成就。《韓聯社》將李勇浩此行稱為一項「事實調查的任務」，以越南作為北韓融入國際社會的典範。

▼ 李勇浩（左）2018年11月29日起訪問越南4天，與范平明會晤。（圖／達志影像／美聯社）

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新年時，金正恩在全國電視轉播的演講中提到，願意與川普再度會面，以實現朝鮮半島無核化的共同目標，但如果美國違背承諾、繼續制裁和施壓，那麼北韓可能不得不採取另一條道路。金正恩還說，自己隨時準備與美國總統坐下來談，也會努力達成國際社會樂見的結果。除了越南，「川金二會」候補地點也包括新加坡、瑞士或蒙古。川普6日也表示，地點「可能在不遠的將來宣布」，「他們確實希望能見面，我們也想見面，我們會看到時候發生什麼事。」越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）8日發表聲明時沒有證實川金會的傳言。他指出，越南支持藉由和平對話解決分歧，也為維護朝鮮半島與世界和平、安全與穩定做出努力。

▼ 金正恩表示，願意與川普再度會面，但如果美國繼續制裁和施壓，那北韓不得不採取另一條道路。（圖／路透社）

