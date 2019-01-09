想吃牛排被拒！女兒狂揍年邁母親　拿刀奔向父親：我要殺了你

▲想吃牛排卻泡湯，女兒情緒失控。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

美國佛羅里達州28歲女子迪納（Deana Seltzer）與父母同住，她日前想去牛排館吃大餐，被拒絕後憤而攻擊雙親，她用拳頭狂揍年邁的母親，又去刮傷父親的臉，過程中甚至大喊「我要殺了你！」警方接獲迪納的爸爸瓦迪姆（Vadim Seltzer）報案後趕往現場，迪納則面臨多項指控。

ABC新聞報導，迪納當時想前往澳美客牛排館（Outback Steakhouse），被回絕後她變得很憤怒。瓦迪姆見狀後先打給911，說女兒手上有刀，但電話隨後掛斷，好幾次回電他都沒有接起，直到幾分鐘後才終於回應來電，他趕緊跑到門外。

棕櫚灘郡警方進入位於萊克沃思（Lake Worth）的住宅後，發現一個大玻璃餐桌已翻倒，碎玻璃四散在用餐區域，此外，廚房桌上還有一把12英寸（30公分）的刀，受害的父母都是體力衰弱的老人。

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▲只是吃不到牛排，竟衍生成家庭暴力事件。（圖／示意圖／CFP）



迪納的母親柳德米拉（Lydumila Seltzer）告訴警方，她試圖要女兒冷靜時，竟被對方用拳頭毆打胸部與手臂，老公也遭攻擊。根據相關文件，迪納在過程中尖叫，破壞玻璃桌。

情況越來越失控，迪納接著在屋內奔跑，搗亂其他家具，又拿下原本裝在牆上的裝飾刀，朝著父親跑去時大喊要殺了對方，所幸她沒有成功，手臂最後被爸爸抓住，刀則飛了出去。

迪納被控傷害65歲以上的老人，目前還不清楚她是否聘請律師。棕櫚灘郡法官要求她接受心理健康評估，她在監督下獲釋。