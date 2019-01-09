才剛派駐卡達…華裔空軍開槍輕生　「壓力壓垮我的意志」

▲新華（圖中）對著自己開槍。（圖／翻攝自臉書／Mitch Mesenburg）



國際中心／綜合報導

美國馬里蘭州「安德魯斯聯合基地」的25歲華裔空軍士兵新華（XinHua Mesenburg，音譯）5日被發現死亡，他疑似朝著自己開槍，詳細死因仍有待進一步釐清。他的養父米契（Mitch）感到相當悲痛，形容兒子的笑聲很具有感染力，又有幽默的性格，對於空軍領域很有熱情，怎料突然就去了另一個世界。

《空軍時報》（Air Force Times）報導，新華出生中國，5歲時被生父拋棄丟在公園，8歲時被領養並前往美國。憾事發生前，米契與妻子雪倫（Shannon）收到兒子的訊息，內容提及高壓的生活已壓垮了他活下去的意志，這並不是任何人的錯，兩人一直試圖聯繫孩子卻都沒有回應，便立刻通報911。

新華2014年3月加入空軍，並於同年11月派駐安德魯斯聯合基地，是第11安全部隊的負責人；空軍特別調查辦公室與費爾法克斯郡警方已展開聯合調查。米契7日在臉書貼出一家人的合照，他悲痛寫道，「擁抱你們的孩子與愛人，別讓他們離開，生命太短暫與脆弱。」

To all my family and friends, It is with great regret and a heavy heart that I am writing this letter. On January 5th. ... 由 Mitch Mesenburg 發佈於 2019年1月6日 星期日

米契回憶，新華起初不會說英語，父子倆便互相學習，等到他掌握新語言後，便用驚人的速度讀書，每周可以讀5到10本書，內容主要都是科幻性質。米契不斷想著兒子為何選擇離去，「我希望可以一步一步說明，該如何避免這種狀況，不幸的是，這是不可能的。」

想起過去相處的日子，米契完全沒發現兒子有異狀。他表示，新華曾派駐卡達（Qatar），之後精神狀況良好，非常喜歡空軍生涯，等不及下一次的部署，未來還想要進入情報部門。沒有任何跡象顯示新華會結束生命。

米契最後呼籲，「如果你在生命中遇見困難，這些想法刻進你的腦海，請花一點時間與某個人交談，絕對沒有問題是無法被解決的。」他補充，大眾可將心意捐贈給專門處理自殺問題的退伍軍人組織。

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