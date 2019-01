才剛派駐卡達…華裔空軍開槍輕生　「壓力壓垮我的意志」

▲新華(圖中)對著自己開槍。(圖/翻攝自臉書/Mitch Mesenburg)



國際中心/綜合報導

美國馬里蘭州「安德魯斯聯合基地」的25歲華裔空軍士兵新華(XinHua Mesenburg,音譯)5日被發現死亡,他疑似朝著自己開槍,詳細死因仍有待進一步釐清。他的養父米契(Mitch)感到相當悲痛,形容兒子的笑聲很具有感染力,又有幽默的性格,對於空軍領域很有熱情,怎料突然就去了另一個世界。

《空軍時報》(Air Force Times)報導,新華出生中國,5歲時被生父拋棄丟在公園,8歲時被領養並前往美國。憾事發生前,米契與妻子雪倫(Shannon)收到兒子的訊息,內容提及高壓的生活已壓垮了他活下去的意志,這並不是任何人的錯,兩人一直試圖聯繫孩子卻都沒有回應,便立刻通報911。

新華2014年3月加入空軍,並於同年11月派駐安德魯斯聯合基地,是第11安全部隊的負責人;空軍特別調查辦公室與費爾法克斯郡警方已展開聯合調查。米契7日在臉書貼出一家人的合照,他悲痛寫道,「擁抱你們的孩子與愛人,別讓他們離開,生命太短暫與脆弱。」

To all my family and friends, It is with great regret and a heavy heart that I am writing this letter. On January 5th. ...