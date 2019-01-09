巴黎首家裸體餐廳2月熄燈　穿高跟鞋「光溜溜嗑鵝肝」只撐1年

▲客人在O’naturel裸著身體，一邊暢談與享用美食。（圖／翻攝自臉書／O'naturel）



國際中心／綜合報導

法國巴黎首家裸體餐廳O’naturel於2017年11月開設，曾吸引不少客人光著身體用餐，但近期生意不佳，將在今年2月熄燈。業者表示，「我們只會記住美好的時光，那些與美麗的人們與顧客見面，一同分享優美的時刻。」

《獨立報》報導，O’naturel曾風光一時，受到媒體大肆宣傳，但開業1年多之後，由於只有稀少的顧客上門，便宣布將於2月熄燈。根據官網介紹，該餐廳主打裸體用餐的樂趣，不像一些海灘只能在夏季吸引「想解放」的遊客，O’naturel讓客人隨時都能體驗一絲不掛的感覺，而且地點就位於法國首都。

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▲餐廳內部。（圖／翻攝自臉書／O'naturel）



客人來到餐廳後會先被指示更衣，手機與相機都嚴禁在用餐時間使用，同時會拿到一雙拖鞋，如果有些女人有意願，她們也可以穿上高跟鞋。法國裸體主義協會（French Naturist Federation）負責人李克勒（Yves Leclerc）曾在餐廳剛開幕時來體驗，認為這種感覺就像渡假一樣，但經驗又更美好。

經營餐廳的是43歲的雙胞胎兄弟麥可（Mike）與史蒂芬（Stephane Saada），兩人實際上並不是裸體主義者。這家店的菜單包括許多經典的法國料理，像是鵝肝、羊排與焦糖布丁等。此外，餐廳的工作人員則必須穿著衣服，曾被部分顧客抱怨並不符合自然主義。

《法新社》報導，雖然巴黎有公園開放裸體區，O’naturel業者也試圖讓客人感到安心，黑色椅套會定期更換，外頭也用厚重的白色窗簾遮蔽住，但活動人士阿馬托（Cedric Amato）認為，這樣的餐廳可能還有點太前衛。

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