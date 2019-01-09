中美貿易談判帶樂觀氣氛！道瓊漲逾200點「連三天上揚」

記者錢玉紘／綜合報導

受到美國聯邦準備理事會（Fed）暫停升息以及中美貿易戰談判出線希望的樂觀影響，美股三大指數在8日收盤都上漲，道瓊指數上升256點或1.09%，收在23,787點，已經連續3天都上揚，是去年11月以來的第一次；標準普爾指數上升24點或0.97%，收在2574點；納斯達克升73點或1.08%，報6,897點。

另外，多支科技股表現也很不錯，蘋果CEO庫克（Tim Cook）昨日表示，市場可能低估了蘋果公司「持續增長的生態系統」，讓蘋果股價全日上漲了1.91%。電商龍頭亞馬遜以及臉書在收盤時，也分別上漲1.66%和3.26%。

目前中美貿易協議談判仍持續進行中，原定8日要結束的談判到深夜仍未對外發布結果，預計9日將會繼續協商，這是原先表定沒有的行程。庫克在受訪時提到，就他得到的資訊來看，協商的結果相當樂觀。美國總統川普也在推特上表示，「與中國的談判進行得很順利」。

此外，歐洲三大指數在收盤時也都上揚，倫敦FTSE 100指數上揚0.7%，收在6861.60點；法蘭克福DAX 30指數上漲0.5%，報10803.98點；巴黎CAC 40指數上揚1.2%，收在4773.27點。