揭密金正恩的「綠皮列車」…全車裝甲防彈超重　最高速僅60公里

▲ 去年3月金正恩密訪北京時，搭乘的舊式綠色列車。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

北韓最高領導人金正恩7日晚間搭火車抵達北京，對中國大陸進行第四次訪問。傳統上，北韓領導人出訪偏愛乘坐火車，而這列神秘綠皮列車不止裝有重甲防彈，據稱車內更是龍蝦美酒供應不絕，還有美女列車員唱歌助興。

目前所有關於這列火車的資訊，大多來自官方新聞片段；根據《朝鮮日報》2009年的一份報導，在前領領導人金正日時代，每次出訪都會動用三列火車，除了領導人乘坐的專車外，還包括一列前行偵察列車，以及另一列殿後的保安車，載有額外隨扈和物資裝備。

▼金正恩與夫人李雪主，準備從平壤啟程訪問北京。（圖／路透）



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據悉，專列內部配備齊全，設有包括會議室、接見室和臥室，另裝有衛星電話和平面電視，供領導人聽取簡報和下達命令。由於這些列車的每一節車廂都裝有防彈裝甲，因此重量比起一般火車來說更重，行駛速度也較慢。據估計，北韓領導人專列的最高行駛速度約只有每小時60公里左右。

去年3月底，金正恩首次訪問北京後準備離開前，中方送行官員曾登上列車，與金正恩與其夫人李雪主在車廂內談話，專列內部裝潢擺設也因此曝光。從照片可見，其中一節車廂被當作接見室或會議室用途，還擺著數張粉紅色沙發，顏色相當吸睛。

此外，根據俄羅斯前外交官員普里科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）的回憶錄，2011年前領導人金正日乘坐專列訪問俄羅斯時，列車上沿途都有新鮮龍蝦和法國紅酒可以享用，賓客若覺得無聊，還有一群「女列車員」女性表演者，用韓語和俄語唱歌助興。

金正恩過去已經3次訪問中國大陸，與中國國家主席習近平會面，包括3月底訪問北京，5月初訪問大連，以及6月份川金會結束後，乘專機抵達北京，三度與習近平會談。再加上最近這一次，已經是金正恩第四次訪問中國。

▼去年曝光的專列內部擺設可見，列車內還設有整排粉紅色沙發。(圖／朝中社)

