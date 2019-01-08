苦命女槍殺嫖客變終身犯 民眾聲援 服刑12年獲特赦

▲1月7日，布朗在納許維爾女子監獄出席特赦聽證會時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國田納西州當年一名被迫賣淫的16歲少女布朗(Cyntoia Brown)，因槍殺嫖客被判無期徒刑。本周一(7日)獲州長特赦，將於今年8月提早出獄。

布朗迄今已服刑12年。但法院之前裁：她至少要服滿51年刑期後才能夠申請假釋，然而上述裁 決引發民眾憤怒及抗議，終於撼動州長予以特赦。

目前30歲的布朗小時候遭母親遺棄。長大後遇人不淑，被 「渣男」男友逼迫下海賣淫。2004年8月6日晚，布朗到43歲嫖客艾倫(Johnny Allen)家中「提供服務」。期間開槍將對方射殺。

此案在案發兩年後開審。布朗供稱當時以為對方想掏槍殺她。但檢方指她是為了謀財而害命。最終她被裁定一級謀殺及竊 盜罪名成立。此案引發外界廣大界關注與同情。不少民眾甚至名人巨星都出面聲援她，希望法庭重新量刑。

不料田納西州最高法院上月卻裁定：布朗要服刑51年後才可申請假釋，引爆大批民眾示威抗議。 即將卸任的田納西州州長哈斯拉姆(Bill Haslam)周一毅然 宣布特赦布朗。他說這是「仔細考量過此案的悲劇性和複雜性後作出的決定」。

布朗接受完「回歸社會」訓練後，會在8月7日出獄， 但她仍需接受「行為監管」10年。她發聲明感謝哈斯拉姆給她第二次機會，將致力回報對方對她的信任。