對韓國想像幻滅！　台灣女孩「太善良」被歐巴嚇壞

▲ 弘大專供搭訕的居酒屋。（圖／時報文化出版提供）

作者：Fion

摘自：時報文化出版《她們的韓國夢：打工度假的美好與幻滅》

●精選書摘

我旅遊過一些國家，也在越南、非洲、韓國工作過，幾年觀察下來，對幾個國家的女生有著非常個人的感想︰韓國女生直接、日本女孩客氣、中國女孩直爽、香港女生精打細算、越南女生任勞任怨。而臺灣女孩的特色，則是「善良」。

許多臺灣女生找我幫忙，見面都會拎上伴手禮，即使我早早就叮囑她們「行李空間不多，帶自己的東西來就好，千萬別送我東西」。有時遇到壞老闆、惡房東，臺灣女孩來向我哭訴，我氣憤的查好申訴管道，或是教她們可以怎樣罵回去時，常常聽到的回答是「算了，反正都過了」或「我忍一下好了，反正馬上要走了」。

郁涵就是這樣一個善良的女生。有次我在臉書社團某個職缺布告下看到她留言：「這份工作有提供簽證嗎？」以為她想換工作，一問之下才知道，是她的馬來西亞朋友想找有提供簽證的工作。對方沒要她幫忙，郁涵卻主動想起朋友的需求。就連我和她閒聊到寫書需要受訪者，她也認真思考周遭朋友有沒有人符合，主動幫我說服對方。

人類大多用自己的經驗思考別人，所以善良的弱點就是容易受傷。郁涵在韓國住了幾個月之後，發現原本對韓國的想像跟實際有落差。「我以為韓國人對外國人會很有耐心，我來韓國可以跟韓國人好好交朋友、聊天，來了之後發現很多人都容易不耐煩……」她說︰「之前來玩的時候，覺得自己韓文好像不錯。在這邊工作之後，再也沒有這種感覺。」

對韓國人的幻想破滅，其中也包含韓國「男人」。

在第一個餐廳工作時，有幾天忙不過來，韓國同事找了朋友來暫時幫忙。工作結束前，這位朋友向郁涵要了Kakao，約好以後再見面。第一次約會，他們在新村一起吃飯，兩人用簡單的韓文溝通，男生要郁涵叫他歐巴（註：오빠，韓國女生對比自己年長男性的稱呼語，通常是較親密的關係才會使用。），全程耐心聆聽郁涵講話，隱隱有點粉紅浪漫氣氛。飯後，歐巴拉著郁涵說：「走，我們去Multi-Room（멀티방）。」

請繼續往下閱讀...

▲ Multi-Room裡可唱歌、看電視、玩遊戲、看電影。（圖／時報文化出版提供）

Multi-Room類似臺灣的MTV包廂，每個小小的隔間裡有大電視螢幕、電玩、DVD播放器等，可以在這裡看電影、玩Wii或唱卡啦OK，算是設備更豐富的MTV。但跟臺灣的MTV的「氛圍」類似，許多年輕情侶會在這種密閉包廂裡親熱。

郁涵聽到看電影，就跟著一起去。在包廂裡，兩人看著DVD，歐巴默默握住她的手。郁涵一邊疑惑、一邊小鹿亂撞，「這……現在是怎麼回事？會不會太快啊？」歐巴愈靠愈近，已把她整個摟進懷裡。「等等，不要。」郁涵推開他。

「為什麼？」男生問。

「這是男朋友做的，歐巴不是男朋友。」郁涵用短短的韓文句子解釋。

「那就讓我當妳男友吧。」男生又把她拉過去。

「太快了。」郁涵試圖推開，男生卻理直氣壯的說︰「我是妳男友，為什麼不行？」

出了Multi-Room，歐巴送郁涵回家。

郁涵鼓起勇氣問：「我們現在是男朋友女朋友嗎？」

「……再說吧，我再聯絡妳。」男生語帶模糊的回答，之後卻再也沒有消息。

「我還以為韓國男生很好、很有紳士風度，卻不是這樣……」郁涵說。

「嗯……Multi-Room可以一群朋友一起去，但如果是一男一女，通常是帶有點性暗示的……」我跟郁涵解釋。

「我不知道啊……」郁涵苦笑。

★ 本文經時報文化出版授權，摘自《她們的韓國夢：打工度假的美好與幻滅》

★ 知韓文化協會執行長朱立熙、東吳大學社會學系助理教授何撒娜、臺灣東北亞學會副秘書長董思齊、諧星作家黃大米築夢推薦