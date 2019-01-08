日黑貓宅急便嫌麻煩「每天少送幾封」　14年來囤2.3萬封型錄

▲出包的快遞員已經被公司解職。（圖／取自日本黑貓宅急便官網）

記者王佩翊／綜合外電報導

日本宅配業龍頭黑貓宅急便8日傳出，隸屬於岐阜縣某營業所的某位快遞員，竟在長達14年的時間內，沒有確實將信件送到顧客手上，合計共有2.3萬封郵遞物被藏在該快遞員家中。據悉，這名快遞員為了不讓人察覺，還特地挑選型錄、宣傳手冊等印刷物品，以為如此一來就不會有人發現他的惡行。

根據《日本放送協會》報導，現年60多歲的快遞員任職於黑貓宅急便岐阜縣垂井町「南宮垂井中心」，他自14年前就未確實送件，每次送到型錄、宣傳手冊等企業大量寄送給顧客個人的印刷物時，就會「一點一點的」將當天應該派件的型錄帶回家。而整起事件直到2018年12月，某間委託黑貓宅急便的企業被顧客反應沒有收到型錄，並委請黑貓宅急便詳查時，黑貓才在這名快遞員的家中找到大量的DM類的郵遞物，這件事因此曝了光。

該名快遞員被發現後也坦承，因為覺得派件「很麻煩」，才會每天都少送一點信，再把那些信帶回家裡藏。黑貓宅急便隨後已將該名快遞員解聘。據了解，這名快遞員未確實送件已經長達14年，共計有2.3萬封信件。對此，黑貓宅急便則表示，「首先對於選擇本公司服務的顧客與社會大眾致上誠摯的歉意。未來，我們會防止類似事件再度發生，努力採取相關對策。」