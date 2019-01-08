影／穿僧服開車遭罰…日本和尚怒秀「後空翻、雜耍」：我還會這樣勒！

記者朱世凱／綜合報導

日本一名僧侶近日因為身穿袈裟開車，被警方認為是「危險駕駛」而收到6000日圓（約新台幣1700元）罰單，這件事意外引燃「同行」怒火，他們紛紛在推特上傳穿著傳統長袍後空翻、雜耍和跳繩的影片，還寫道「我甚至可以這樣動呢，所以開車根本不是問題。」

▼日本和尚大秀特技表示，「我們還可以這樣做呢！」（圖／翻攝自微博）

據日本《讀賣新聞》報導，一名和尚於去年9月16日穿僧服開車，結果被警方以違反駕駛安全為由開罰6000日圓，讓他相當不服，因為過去自己已經著僧服開車至少20年，從來沒聽說過有這樣不合理的規定，因此拒絕繳納罰款，他還說，將會繼續上訴並且向法官聲明「穿和尚長袍也能安全駕駛，長長的袖子和下擺根本不會影響」。

因為這起荒謬事件，使得「我可以穿僧服做這件事」（#僧衣でできるもん）逐漸在推特上成為爆紅的熱搜關鍵字，日本各地的和尚都穿著袈裟大秀各種高難度才藝的畫面，包括雜耍、刀法、後空翻、舞雜棍棒、跳繩等等，想以另類方式聲援受罰的和尚。這些有趣影片也證明，即使穿上僧衣一樣能做很多事，甚至有些還是常人無法做到的。

網友們紛紛表示，「這明明是才藝大比拼！」、「千萬別惹和尚不開心」、「日本和尚都那麼多才多藝嗎？」、「快笑死，和尚一生也太精采」、「我什麼都不會，突然覺得自己好廢」、「日本和尚超團結」。