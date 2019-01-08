無照保母涉殺2月大男嬰　帶屍趴趴走還裝「睡著」放後座還給媽

▲▼28歲無照保母瑪麗莎被控10月時殺死2月大男嬰，還把屍體裝成「睡著」還給家長。（圖／翻攝自Facebook／Wausau Police Department）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國威斯康辛州一名28歲保母涉嫌殺害2月大小男嬰，還在男嬰死亡後帶著屍體趴趴走，甚至偽裝「孩子還活著」的假象還給家長。事發後她遭控一級謀殺罪，保釋金50萬美元，並被禁止和其他兒童、收害者家屬接觸。

根據威州密爾瓦基哨兵日報（Milwaukee Journal Sentinel）報導，28歲懷孕保母瑪麗莎（Marissa Tietsort）於2018年10月時，涉嫌殺害受託照顧的2月大男嬰，甚至故意讓屍體坐在汽車安全座椅，套上滑雪外套，戴上帽子，裝成小男嬰在睡覺的假象再送還給家長。雖然男嬰母親發現孩子「雙腿僵硬、沒有呼吸」後，立刻施予急救，但小男嬰早已在數小時前，因鈍器擊傷頭部而不治。

面對指控，瑪麗莎堅稱自己絕對沒有殺人，只是知道「男嬰已經死了」，當晚男友返家後，他們一起帶著屍體去了麥當勞，送還給家長後，又與男友、兒子去了當地旅館游泳。

▼瑪麗莎於2018年8月也捲入另粧虐嬰糾紛。



這並非無照保母瑪麗莎涉入的第一起托嬰糾紛，2018年8月時，她也曾經虐待一名11月大女嬰萊莉，而被求處25萬美元。據萊莉雙親表示，「我們與瑪麗莎相識超過一年才放心讓她照顧孩子，本來以為也有孩子的她會好好工作，沒想到不過兩個星期，就看到女兒臉上全是紅紫交錯的傷痕」。據報導，另外還至少有2名受托於她的幼兒因腦出血而送醫。

法官命令瑪麗莎，未來不准再接觸包含自己孩子在內的兒童，並要求保釋金50萬美元。瑪麗莎則對此申訴，希望減低金額，因為自己沒有得到適當產前照護，並在3日的聽證會上致信法官，稱自己「不是怪物或社會危害」，而是「一個偉大的、愛所有人的媽媽」。