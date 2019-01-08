海鷗被膠帶纏住　火辣比基尼女熱心解救　讓牠自由！

▲塔拉替海鷗解開纏繞在身上的塑膠帶，讓牠得以再度振翅飛翔。(圖／翻攝自臉書@Emily Eleanor Krause)

國際中心／綜合報導

塑膠垃圾嚴重污染海洋。鯨、海龜等海洋生物遭生命威脅的故事時有所聞。有時候甚至連在天上飛的生物，亦難逃劫難。

英國《每日郵報》報導，美國佛羅里達州聖彼得海灘(St Pete Beach)日前就出現這樣一幕：海邊碼頭上有一隻海鷗被長長的塑膠帶纏住，無法掙脫。所有有一名女遊客路過時目擊，她熱心的抓起被困的海鷗，替牠解開纏繞在身上的塑膠帶，讓牠得以再度振翅飛翔。

這名熱心女子名叫塔拉․羅素(Tara Russell)。當時她正路過該處碼頭，目擊在纏繞中不斷掙扎的海鷗。她勇敢的站上碼頭末端的一根柱子抓住海鷗，跳下來後一手抓住海鷗的脖子，另一隻手則靈巧的替牠解開塑膠帶。 身旁的好朋友則拿著毛巾，以因應需要。完成救援任務後，塔拉放開雙手，被解放海鷗自由自在的飛走了。

塔拉的好友愛蜜莉(Emily Eleanor Krause)把整個「解救海鷗大作戰」的過程拍下，上周三(2日)把影片PO到臉書上，引發廣大網友友熱烈迴響。