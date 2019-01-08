金正恩選35歲生日快閃北京！外媒：凸顯自己是重視工作的人

▲ 金正恩視察咸鏡北道一帶經濟。（圖／路透社）

實習記者鄭佩文／綜合報導

時值中美在北京進行貿易談判之際，新華社今（8日）早證實，應中共總書記習近平邀請，金正恩7日至10日對中國進行訪問，同時今天也是他35歲的生日。對於選擇這個特別的日子，陸媒分析是為了顯示兩國特殊情誼；韓媒則說，此舉是金正恩為了突顯自己是重視工作的領導人。

經常被《人民日報》引用的網路政治評論家「牛彈琴」今日發文，根據公開資料顯示，金正恩於1984年1月8日在平壤出生，出訪北京的今天剛好是35歲生日，稍早公布的出訪前閱兵照可以看到，北韓第一夫人李雪主這此也同行。

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▲金正恩抵達北京，中方維安「三步一崗，五步一哨」。（圖／記者蔡浩祥攝）

文中寫道，80後的金正恩選在生日當天出訪中國，毫無疑問傳地出了一系列特殊的訊息，「不管美國怎麼施壓，不管其他國家怎麼挑撥，這還是一種超越尋常的特殊友誼。雖然也曾經有過起伏，但最終還是常來常往，可能也讓一些國家大失所望。」

「牛彈琴」指出，金正恩近年有重大外交決定時，都會先向中國國家主席習近平拜碼頭，顯示中國在朝鮮半島的正至地位上有舉足輕重的位置。

韓聯社的分析則指出，今正恩選在生日當天出訪北京，且將同意與習近平舉行會談，目地是為了凸顯自己日理萬機的領袖風範形象。

▲金正恩專列今抵達北京站。（圖／記者蔡浩祥攝）

報導推測，中國很可能會為金正恩舉辦盛大的生日宴會。事實上，在2017年3月底金正恩訪中時，北京便舉辦過高規格的宴會來熱情款待，分析表示，此舉是為了透過慶生的方式，來進一步鞏固兩國高層的關係。